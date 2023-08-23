Страшная авария в Винницкой области унесла жизни шести детей

Во время столкновения легковушки ВАЗ с грузовиком DAF поздно вечером, 22 августа, погибли водитель легкового авто и 11 пассажиров, находившихся в салоне. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Винницкой области.

ДТП в Винницкой области (фото из открытых источников)

"По предварительной информации следствия, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет", — говорится в информации.

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Еще винницкие полицейские сообщают, что 42-летний водитель грузового автомобиля задержан и помещен в изолятор временного содержания, работники следствия запланировали ряд экспертиз для того, чтобы установить причины и обстоятельства автотрощи.

При этом полицейские проинформировали, что по факту ДТП с тяжелыми последствиями расследуют уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают для виновника наказания до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Польше бус с украинцами попал в ДТП. Авария произошла в 2 часа ночи в Титушине возле Хелма. Представитель Люблинского воеводского управления полиции, подполковник Анджей Фиоль рассказал, что в ДТП погибла женщина, которая была пассажиром буса. Он добавил, что после аварии все пассажиры, ехавшие в автобусе, были доставлены в больницу. У 2 человек были обнаружены телесные повреждения. Стало известно, что 44-летний украинец-водитель был трезвым. Полиция расследует подробности инцидента.