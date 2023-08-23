В Украине превышен рекорд потребления электроэнергии: кто пришел на помощь

Украинцев призывают ответственно подходить к использованию электроэнергии, ведь страна два дня подряд вынуждена брать рекордную аварийную помощь для покрытия спроса на электроэнергию. При этом предыдущий рекорд потребления, установленный 21 августа, превышен вдвое. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Электроэнергия. Фото: из открытых источников

По данным ведомства, вчера с 13:00 до 22:00 объем запроса на аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии составил 3900 МВт-ч. Это вдвое больше рекорда, установлено в понедельник, 21 августа, – 2000 МВт-час.

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В НЭКе пояснили, что 22 августа потребление электроэнергии держалось на верхних отметках. Что касается вечернего максимума, то он был всего на 2,5% ниже рекорда всего лета 21 августа.

"Основная причина ее применения – дефицит электроэнергии в энергосистеме из-за большого объема повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях. Кроме того, продолжается активная ремонтная кампания на атомных электростанциях, которые готовятся к работе на максимальной мощности зимой", – говорится в сообщении.

Следует заметить, что объемов импорта из Европы не хватает для покрытия разницы между возросшим потреблением и ограниченными возможностями выработки на электростанциях.

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