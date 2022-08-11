В Украине подешевел популярный овощ: названы новые цены

За последний месяц в крупных украинских супермаркетах значительно изменились цены на огурцы. Об этом сообщается на сайте Минфин.

В период с июля по август ценник на огурцы упал с 36,09 гривен за килограмм до 28,99 грн/кг. Гладкие огурцы подешевели с 46,99 грн за 1 кг до 39 гривен. Тепличные огурцы изменились в цене с 36,42 грн/кг до 32,90 грн/кг. Короткоплодные огурцы сейчас продают в крупных украинских супермаркетах по 27,90 грн/кг, а в июле ценник на эти огурцы был 32,43 грн/кг.

Отметим, что за последние пять лет самая высокая цена на огурцы была в январе 2021 года. Тогда килограмм овоща продавали по 91,35 грн. Самая низкая цена с 2017 по 2022 год зафиксирована в июне 2018 года. Стоимость килограмма огурцов составляла 7,76 грн/кг.

К слову, самая высокая цена на гладкие огурцы была в феврале текущего года. Килограмм продавали в супермаркетах по 97,97 гривен. А самая низкая цена зафиксирована опять-таки в июне 2018 года. Ценник на огурцы был 7,84 грн/кг.

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