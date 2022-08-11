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В Сети появилось первое видео "вспышек" в стороне аэродрома "Зябровка" в Беларуси (ВИДЕО)

В стороне аэродрома в Беларуси заметили 8 вспышек

сегодня, 14:00
Автор:

Денис
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В Сети появилось первое видео неизвестных вспышек в стороне аэродрома "Зябровка" (Беларусь). Видео было опубликовано мониторинговой группой "Беларускі Гаюн" в социальной сети Telegram. 

В Сети появилось первое видео "вспышек" в стороне аэродрома "Зябровка" в Беларуси (ВИДЕО)

Скриншот из видео

Так, по данным мониторинговой группы, видео с места событий было снято с расстояния около 20-25 км от аэродрома. 

"Видна чёткая крупная вспышка, не похожая на "возгорание двигателя". По уточнённым данным, вспышки и взрывы в районе аэродрома "Зябровка" начались около 00:20 11 августа", — "Беларуски Гаюн". 

Отмечается, что всего было восемь вспышек. 

Исходя из вышеприведенной информации, группа "Беларускі Гаюн" рассматривает несколько версий произошедшего на военном аэродроме в Беларуси. Так, там могли проводиться ночные тренировки ВВС и ПВО со стрельбой; по аэродрому могли нанести удары и уничтожить зенитные комплексы; отрабатывалось сбитие БПЛА при помощи ПВО; помпаж авиадвигателя (наименее вероятный).

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Источник: https://t.me/Hajun_BY
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