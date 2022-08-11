Победить Россию до зимы: насколько это реально – есть ли другие пути добиться мира

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и обеспечить безопасность Украине. Он также отмечает, что россию нужно побеждать исключительно на поле боя – как военном, так и экономическом. В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что завершить активную фазу полномасштабной российско-украинской войны к зиме – жизненно необходимая задача. Согласны ли с этими тезисами? При каких условиях они могут воплотиться в жизнь? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Иного выхода, кроме как нанести военное поражение противнику на сегодняшний день не просматривается

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович считает, что затягивание боевых действий и перенос войны на следующий год опасны тем, что россия может получить передышку, собрать силы и весной перейти в новое наступление.

"При этом, – продолжает эксперт, – никто не знает, какой на тот момент будет позиция Запада и в каких масштабах он будет готов нам помогать. О тяжелом экономическом эффекте внутри самой Украины от затянувшихся боевых действий мы даже не говорим... Кстати, именно в этом и заключается одна из целей россиян на данном этапе – вынудить нас пойти на мирные переговоры, заключить соглашение о прекращении огня, установить существующий статус-кво, а затем, спустя какое-то время, перейти в атаку с уже более выгодных позиций".

Именно поэтому, акцентирует Денис Попович, очень важно как можно скорее закончить с активными боевыми действиями, как минимум, до зимы.

"Залогом к этому, – поясняет он, – являются активные контрнаступательные действия, подкрепленные поставками западного вооружения, которое уже доказало свое превосходство на поле боя. К сожалению, иного выхода, кроме как нанести военное поражение противнику на сегодняшний день не просматривается. Ведь даже мирные переговоры нужны россиянам для того, чтобы потом продолжить войну".

Нужно заставить россию искать пути выхода из войны

Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук называют позицию президента Зеленского и главы его Офиса Ермака – понятной и прогнозируемой.

"Своим вторжением на территорию Украина россия показала, что она не готова жить в рамках цивилизованного мироустройства. И пока она не потерпит решительного поражения на поле боя, она не оставит свои иллюзии относительно возможности навязать Украине некие условия, – уверен эксперт. – Мы помним негативный опыт "Минских соглашений", когда россия признавала необходимость дипломатического урегулирования на основании территориальной целостности Украины, а потом просто готовилась к новому удару. Потому Украине нужна победа на поле боя и освобождение всей украинской территории. Включительно с Крымом".

Политолог напоминает, что сам Зеленский недавно подчеркнул: то, что началось в Крыму, в Крыму и должно завершиться.

"При этом, мы не должны забывать, что Украина получает постоянные жесткие удары по своей территории. Враг уничтожает нашу экономику, инфраструктуру. Особенно большие сложности в связи с этим прогнозируются во время отопительного сезона, когда россия будет пытаться уничтожать коммунальную инфраструктуру. Потому Украине нужна решительная победа до этого срока. Собственно, это, наверное, имеет в виду Ермак, когда говорит о завершении "активной фазы". Это не означает завершение войны. Завершение активной фазы — это решительный разгром российской армии, который сделает для них продолжение войны практически невозможным. Далее россия будет вынуждена искать пути выхода из войны", – считает Петр Олещук.

Но, чтобы это стало реальным, акцентирует он, Украина должна быстрее получать современное западное вооружение в необходимых объемах.

"Важно получать больше современного ПВО, чтобы уменьшить эффект обстрелов украинской инфраструктуры. В любом случае, всё решится на поле боя", – констатирует эксперт.

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