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В РФ хотят признать Украину "террористическим государством"

Соответствующий законопроект уже разработан

сегодня, 19:12
Автор:

Денис
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В РФ хотят признать Украину якобы "террористическим государством". Об этом сообщают российские средства массовой информации. 

В РФ хотят признать Украину "террористическим государством"

Госдума РФ. Фото из открытых источников

Так, по данным российских новостных медиа, депутаты внесли в Госдуму законопроект о признании Украины "террористическим государством". 

"Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" внесли в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством и конфискации имущества, принадлежащего ее гражданам, в пользу России, сообщил лидер фракции СРЗП в Думе Сергей Миронов", — пишут российские медиа. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "ВСУ заставили оккупантов убегать": оперативная обстановка на Донбассе — Генштаб. ВСУ дают достойный отпор российским захватчикам. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что уничтожены дома, дачи и туристические базы: новые подробности ракетного удара РФ по Одесской области (ФОТО). Значительные разрушения получили курортный поселок, а также база отдыха на реке Днестр. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Поджаривают рашистов": бойцы чеченского батальона уничтожают оккупантов на Запорожском направлении — ВИДЕО. В ЗОВА показали, как бойцы Чеченского батальона имени Шейха Мансура помогают украинским воинам уничтожать оккупантов. 

Также "Комментарии" информировали о том, что рокировка в силовом блоке: что задумал Зеленский – почему решение принял именно сейчас. Президент укрепляет те направления силового блока, которые очень важны для подготовки контрнаступления ВСУ. 




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Источник: https://t.me/tass_agency/148378
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