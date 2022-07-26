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"ВСУ заставили оккупантов убегать": оперативная обстановка на Донбассе - Генштаб

ВСУ дают достойный отпор российским захватчикам

сегодня, 18:53
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Краматорском и Бахмутском направлениях по состоянию на вечер 26 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

"ВСУ заставили оккупантов убегать": оперативная обстановка на Донбассе - Генштаб

ВСУ

Как информирует Генштаб ВСУ, на Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Райгородка, Закотного, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки. Враг нанес авиаудар у Григоровки.

"Безуспешно пытался разведать позиции Сил обороны в Верхнекаменском районе. Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские воины успешно отбили и заставили врага бежать", — Генштаб ВСУ. 

На Бахмутском направлении противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровского, Веселой Долины, Вершины, Кодемы, Майорска и Торецка. Цинично нанес авиационные удары непосредственно по населенным пунктам Покровское и Новолуганское.

"Вражеские попытки штурмов в районах Берестового, Соледара и Семигорья наши защитники успешно отразили. Идут бои со штурмовой группой в районе Покровского", — Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Газманов уже поплатился за поддержку Путина: под раздачу также попала семья артиста. 71-летний певец на закате карьеры сделал все, чтобы приблизить свое забвение. 

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что в МИД России пояснили, при каких обстоятельствах в Украине завершатся боевые действия. Глава МИД РФ снова повторил кремлевский тезис о желании переговоров с Киевом. 

Также "Комментарии" писали о том, что в СБУ раскрыли планы РФ по захваченным территориям: какую область хотят аннексировать первой. Украинская спецслужба подробно рассказала, как Россия планирует аннексировать сначала Донецкую область, а затем и другие. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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