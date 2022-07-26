"ВСУ заставили оккупантов убегать": оперативная обстановка на Донбассе - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Краматорском и Бахмутском направлениях по состоянию на вечер 26 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

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Как информирует Генштаб ВСУ, на Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Райгородка, Закотного, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки. Враг нанес авиаудар у Григоровки.

"Безуспешно пытался разведать позиции Сил обороны в Верхнекаменском районе. Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские воины успешно отбили и заставили врага бежать", — Генштаб ВСУ.

На Бахмутском направлении противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровского, Веселой Долины, Вершины, Кодемы, Майорска и Торецка. Цинично нанес авиационные удары непосредственно по населенным пунктам Покровское и Новолуганское.

"Вражеские попытки штурмов в районах Берестового, Соледара и Семигорья наши защитники успешно отразили. Идут бои со штурмовой группой в районе Покровского", — Генштаб ВСУ.

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