Уничтожены дома, дачи и туристические базы: новые подробности ракетного удара РФ по Одесской области (ФОТО)

26 июля в Одесской области от ракетных обстрелов РФ разрушены 80 торговых павильонов, более 15 туристических баз, 60 дачных и 5 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры Одесской области.

Ракетный удар РФ по Одесской области (фото из открытых источников)

В ведомстве сообщили подробности и показали последствия ракетных ударов, пришедшихся по селам Белгород-Днестровского и Одесского районов.

"Из-за ракетных ударов по курортному поселку в Белгород-Днестровском районе разрушены пять жилых домов, а также повреждены более 15 баз отдыха, 60 дачных участков, около 80 торговых павильонов", — сообщили в прокуратуре.

46-летний мужчина от попадания вражеского снаряда получил порезы на ногах и лице.

Изрядно досталось от вражеского обстрела оккупантов поселку в Одесском районе. В частности, база отдыха на реке Днестр сильно разрушена.

На месте ракетных ударов продолжают работать спасатели, следователи СБУ, полиции, эксперты и прокуроры. Там обнаружены обломки от механизмов ракет.

Уже открыты уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский показал последствия российского обстрела Затоки в Одесской области. Президент Украины Владимир Зеленский обнаружил последствия российских обстрелов поселка городского типа Затока (Одесская область). Видео с последствиями обстрелов было опубликовано на официальной странице Зеленского в социальной сети Instagram. Отметим, что по данным Оперативного командования "Юг", сегодня утром оккупанты нанесли массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, по направлению к Черному морю.

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