Рокировка в силовом блоке: что задумал Зеленский – почему решение принял именно сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 июля сообщил о перестановках в силовом блоке. Так, на должность командующего Сил Специальных Операций (ССО) ВСУ назначен Виктор Хоренко, который является боевым генералом. Предыдущий глава, Григорий Галаган, переводится на работу в СБУ с целью обновления спецслужбы. А глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов возглавит комитет по вопросам разведки при президенте. Как оцениваете данные перестановки? Почему они происходят именно сейчас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Служебные проверки продолжаются, поэтому кадровые перестановки продолжатся

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко поясняет:

исправить те ошибки, которые у них были. Очевидно, что они не справились. И сейчас идет системная перенастройка разных направлений силового ведомства. Цель – усилить данные направления, сделать их эффективнее в ситуации, когда Украина готовится новому витку в войне с РФ – к контрнаступательным действиям, к освобождению своих территорий. И очищение от людей, к которым могут быть какие-то вопросы, тут более чем важно. Именно об этом, к примеру, вчерашнее увольнение с должности первого замсекретаря СНБО Руслана Демченко Были вопросы и касательно его образования (институт при КГБ), и касательно лоббирования им печально известных "Харьковских соглашений", продливших пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Накопилось...". "Изменения в силовом блоке назрели достаточно давно. Насколько я понимаю, президент давал возможность тем же теперь уже экс-главе СБУ Баканову и экс-генпрокурору Венедиктвоой

В этом же ракурсе, отмечает эксперт, следует рассматривать и новые перестановки в силовом блоке. В начале войны до этого просто не доходили руки, считает он. Нужно было мобилизовать все ресурсы, было не до "чистки рядов". А сейчас, когда война перешла в затяжную, появилась возможность (и необходимость) провести соответствующие ротации.

"Кто-то, не справлявшийся или вызывающий ряд вопросов, ушел в отставку. Кто-то, как тот же Галаган, перешел в СБУ, а вместо него пост главы ССО занял боевой генерал Хоренко. Что вполне логично, – поясняет Игорь Петренко. – Думаю, служебные проверки продолжаются. И после них, вероятно, произойдут новые кадровые перестановки. В ситуации войны силовые органы должны быть не только кристально чистыми, но и кристально патриотичными".

Перестановки в ССО могут быть связаны с информационными сообщениями, что ВСУ готовятся перейти в наступление в Херсонской и Запорожской областях

По словам руководителя Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвоката Михаила Дяденко, кадровые ротации в системе национальной безопасности и обороны (как вертикального, так и горизонтального уровня) являются необходимой предпосылкой для эффективной работы органов безопасности. Для эффективной работы того же Минобороны, армейских структур.

"Поэтому, – поясняет эксперт, – такие кадровые перестановки, которые осуществил президент, свидетельствуют о желании повысить качество работы указанных структур. Перед которыми, возможно, поставлены новые задачи, учитывая войну с Россией".

Михаил Дяденко считает, что сложно оценить назначение нового руководителя Сил специальных операций. Ведь эта структура достаточно закрытая, имеет специфическая функции.

"Не исключено, что такое решение связано с информационными сообщениями, что украинская армия готовится перейти в наступательные действия в Херсонской и Запорожской областях. А ССО играют важную роль в такого рода операциях, – отмечает эксперт. – Что касается назначения главы ГУР Кирилла Буданова еще и руководителем комитета по вопросам разведки при президенте, то функции данного комитета в открытых источниках отсутствуют. Соответственно, какие именно полномочия добавятся у Буданова, сказать сложно. Но, судя по всему, это своеобразное повышение, говорящее о том, что работой главы ГУР президент доволен. Перед таким специфическим блоком как разведка всегда стоят сложные задачи. В нашем случае, учитывая войну, а также огромное количество российских агентов, внедренных в том числе в наши спецслужбы, эти задачи усложняются в разы".

И Украине, резюмирует Михаил Дяденко, безусловно, необходимо повышать качество разведки, в том числе с помощью "чистки" тех или иных структур – с усилением работы по всем направлениям.

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