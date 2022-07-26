"Поджаривают рашистов": бойцы чеченского батальона уничтожают оккупантов на Запорожском направлении - ВИДЕО

Бойцы Чеченского батальона имени Шейха Мансура помогают украинским воинам уничтожать орков. Об этом рассказал секретарь городского совета и исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"Только посмотрите, как на Запорожском направлении проукраинские чеченцы эффектно "поджаривают" рашистов с помощью 82-мм самозарядного миномета 2Б9М "Василёк", установленного на грузовике ГАЗ-66. Детали – на видео Ukraine Weapons Tracker", — пишет Куртев.

Также Куртев опубликовал видео, на котором запечатлено, как чеченские воины помогают защищать украинскую землю от российских захватчиков.

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