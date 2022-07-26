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"Поджаривают рашистов": бойцы чеченского батальона уничтожают оккупантов на Запорожском направлении - ВИДЕО

В ЗОВА показали, как бойцы Чеченского батальона имени Шейха Мансура помогают украинским воинам уничтожать оккупантов

сегодня, 16:07
Автор:

Денис
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Бойцы Чеченского батальона имени Шейха Мансура помогают украинским воинам уничтожать орков. Об этом рассказал секретарь городского совета и исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

"Поджаривают рашистов": бойцы чеченского батальона уничтожают оккупантов на Запорожском направлении - ВИДЕО

"Только посмотрите, как на Запорожском направлении проукраинские чеченцы эффектно "поджаривают" рашистов с помощью 82-мм самозарядного миномета 2Б9М "Василёк", установленного на грузовике ГАЗ-66. Детали – на видео Ukraine Weapons Tracker", — пишет Куртев. 

Также Куртев опубликовал видео, на котором запечатлено, как чеченские воины помогают защищать украинскую землю от российских захватчиков. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Путин уже готов к переговорам: Жданов назвал причину. Российской армии нужна пауза для начала нового наступления, поясняет эксперт. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в МИД России пояснили, при каких обстоятельствах в Украине завершатся боевые действия. Глава МИД РФ снова повторил кремлевский тезис о желании переговоров с Киевом. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что когда закончится активная фаза войны в Украине: военный эксперт дал ответ. Военный эксперт прогнозирует, что Путин будет пытаться перетянуть конфликт на следующий год, попытаясь заморозить его. Читайте об этом подробно в нашем материале. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в ОП назвали пять целей украинской военной контроперации в войне с РФ. Контроперация Украины обязательно достигнет своих целей — Подоляк. 



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Источник: https://www.facebook.com/anatoliikurtiev
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