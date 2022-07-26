Когда закончится активная фаза войны в Украине: военный эксперт дал ответ

Исходя из той военной обстановки, которая есть на фронте, можно сказать что Россия уже точно не сможет достичь тактических и стратегических целей, которые ставил Кремль перед началом полномасштабного вторжения. Единственное, на что может рассчитывать Путин – это на тактические успехи, которые тоже будут незначительными. Украинская армия сейчас приближается к тому этапу, когда уже ВСУ буду диктовать повестку дня на поле боя. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире проекта Freedom высказал военный эксперт Михаил Самусь.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Что касается дальнейшего прогноза в войне, то эксперт считает, что Путин будет делать всё возможное, чтобы затянуть конфликт на следующий год, попытаться заморозить его, потому что уже понятно, что Москва будет делать основной акцент на энергетическом кризисе в Европе.

Михаил Самусь считает, что Путин хочет добиться того, чтобы Германия, как лидер Европейского Союза, первой ощутила экономический коллапс, потому что немецкая экономика полностью базируется на энергетике.

Эксперт считает, что весной 2023 года настанет тот момент, когда Россия будет вынуждена уходить с территории Украины, в том числе придётся оставить даже ранее аннексированный Крым. Также Самусь считает, что не будет официальное объявления окончания так называемой "спецоперации", просто постепенно боевые действия будут утихать.

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