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В ОП назвали пять целей украинской военной контроперации в войне с РФ

Контроперация Украины обязательно достигнет своих целей - Подоляк

сегодня, 14:03
Автор:

Денис
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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк о целях Украины в войне. Об этом Подоляк написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter. 

В ОП назвали пять целей украинской военной контроперации в войне с РФ

Михаил Подоляк назвал пять целей украинского контрнаступления. 

"Специальная военная контр-операция Украины обязательно достигнет своих целей.

1. Изгнание России из Украины.

2. Ликвидация криминальных анклавов и серых зон.

3. Демилитаризация России.

4. Уничтожение репутации "империи зла".

5. Превращение России в изолированный "лагерь для своих"", — пишет Подоляк. 

В ОП назвали пять целей украинской военной контроперации в войне с РФ - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в СБУ раскрыли планы РФ по захваченным территориям: какую область хотят аннексировать первой. Украинская спецслужба подробно рассказала, как Россия планирует аннексировать сначала Донецкую область, а затем и другие. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что рокировка в силовом блоке: что задумал Зеленский – почему решение принял именно сейчас. Президент укрепляет те направления силового блока, которые очень важны для подготовки контрнаступления ВСУ. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что на Харьковском направлении взлетел на воздух очередной российский склад БК: момент взрыва (ВИДЕО). ВСУ дают достойный отпор оккупантам. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что могут ли после "зернового соглашения" возобновиться переговоры о мире: эксперты дали ответ. Пока Россия продолжает говорить на языке ультиматумов, о скором возобновлении переговоров говорить не приходится. 



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1551841480620347396
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:09

Молодці! Багатіють думкою. Так само відстоювали рідну територію: Афганістан, Ємен, Сомалі, Сірія, Лівія. От у ФРГ, Фінляндії, Японії тощо, Росія відібрала шматочки, і вони так і не повернули. От би Обслуга Президента, яка на Банковій, пояснила: який приклад краще і чому.


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