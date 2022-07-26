В ОП назвали пять целей украинской военной контроперации в войне с РФ

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Денис
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк о целях Украины в войне. Об этом Подоляк написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Михаил Подоляк назвал пять целей украинского контрнаступления.
"Специальная военная контр-операция Украины обязательно достигнет своих целей.
1. Изгнание России из Украины.
2. Ликвидация криминальных анклавов и серых зон.
3. Демилитаризация России.
4. Уничтожение репутации "империи зла".
5. Превращение России в изолированный "лагерь для своих"", — пишет Подоляк.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в СБУ раскрыли планы РФ по захваченным территориям: какую область хотят аннексировать первой. Украинская спецслужба подробно рассказала, как Россия планирует аннексировать сначала Донецкую область, а затем и другие. Подробно об этом читайте в нашем материале.
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Также "Комментарии" информировали о том, что могут ли после "зернового соглашения" возобновиться переговоры о мире: эксперты дали ответ. Пока Россия продолжает говорить на языке ультиматумов, о скором возобновлении переговоров говорить не приходится.
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Ігор
сегодня, 14:09
Молодці! Багатіють думкою. Так само відстоювали рідну територію: Афганістан, Ємен, Сомалі, Сірія, Лівія. От у ФРГ, Фінляндії, Японії тощо, Росія відібрала шматочки, і вони так і не повернули. От би Обслуга Президента, яка на Банковій, пояснила: який приклад краще і чому.