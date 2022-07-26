В ОП назвали пять целей украинской военной контроперации в войне с РФ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк о целях Украины в войне. Об этом Подоляк написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Михаил Подоляк назвал пять целей украинского контрнаступления.

"Специальная военная контр-операция Украины обязательно достигнет своих целей.

1. Изгнание России из Украины.

2. Ликвидация криминальных анклавов и серых зон.

3. Демилитаризация России.

4. Уничтожение репутации "империи зла".

5. Превращение России в изолированный "лагерь для своих"", — пишет Подоляк.





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