На Харьковском направлении взлетел на воздух очередной российский склад БК: момент взрыва (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по позициям оккупантов. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ в своем официальном Telegram-канале.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, на Харьковском направлении "взлетел на воздух" очередной российский склад боеприпасов.

"На Харьковском направлении уничтожен очередной полевой склад БК и личный состав", — сообщает СтратКом ВСУ.

Также было опубликовано видео с места событий, на котором запечатлена детонация боеприпасов.

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