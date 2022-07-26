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На Харьковском направлении взлетел на воздух очередной российский склад БК: момент взрыва (ВИДЕО)

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 12:38
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по позициям оккупантов. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ в своем официальном Telegram-канале.

На Харьковском направлении взлетел на воздух очередной российский склад БК: момент взрыва (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, на Харьковском направлении "взлетел на воздух" очередной российский склад боеприпасов. 

"На Харьковском направлении уничтожен очередной полевой склад БК и личный состав", — сообщает СтратКом ВСУ. 

Также было опубликовано видео с места событий, на котором запечатлена детонация боеприпасов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что газовая война: как ответит ЕС – чего добивается Кремль. Эксперты рассказали, чего на самом деле добивается Кремль, усиливая газовый шантаж Европейского Союза. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что могут ли после "зернового соглашения" возобновиться переговоры о мире: эксперты дали ответ. Пока Россия продолжает говорить на языке ультиматумов, о скором возобновлении переговоров говорить не приходится. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "За все будут отвечать": Зеленский показал последствия российского обстрела Затоки в Одесской области — видео. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь — Зеленский. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что "Харьковские соглашения": почему именно сейчас уволили Демченко и взялись за Грищенко и Лавриновича. Один из экспертов связывает увольнение Демченко и объявление подозрения Грищенко и Лавриновичу напрямую с "Харьковскими соглашениями". 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom/4644
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