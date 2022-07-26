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"За все будут отвечать": Зеленский показал последствия российского обстрела Затоки в Одесской области - видео

За все будут отвечать. Каждый. Каждый «освободитель», разрушающий нашу жизнь - Зеленский

сегодня, 10:57
Автор:

Денис
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Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия российского обстрела поселка городского типа Затока (Одесская область). Видео с последствиями обстрела было опубликовано на официальной странице Зеленского в социальной сети Instagram. 

"За все будут отвечать": Зеленский показал последствия российского обстрела Затоки в Одесской области - видео

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

"Утро. Обычная деревня Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь", — пишет Владимир Зеленский. 

Отметим, что по данным Оперативного командования "Юг", сегодня утром оккупанты нанесли массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, с направления  Черного моря.

"В Одесской области есть попадание в частные дома прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет", — ОК "Юг". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что российский военный КамАЗ переехал автомобиль с людьми между Мелитополем и Бердянском: погибли двое детей. Все люди погибли на месте аварии, среди них двое детей. 

Читайте также о том, что эксперт рассказал, как на Банковой решили привязать к Зеленскому образ Владимира Великого. Праздник Дня Украинской Государственности станет стартовой точкой в новой избирательной кампании Зеленского. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Лавров цинично отреагировал на удар по порту Одессы. Лавров снова обвинил Запад в "способности преподносить любую новость обезображено". 

Также "Комментарии" информировали о том, что реванш популистов в Италии: как отставка Марио Драги повлияет на Украину. Драги хотел уйти в отставку еще в середине июля, но президент Италии Серджо Матарелла убедил его вынести законопроект и вотум доверия премьер-министру на голосование в парламенте. 



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Источник: https://www.instagram.com/p/Cgd3TuIFdMm/
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