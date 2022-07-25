Российский военный КамАЗ переехал автомобиль с людьми между Мелитополем и Бердянском: погибли двое детей

25 июля, на дороге между городами Мелитополь и Бердянск произошло страшное ДТП с участием оккупантов. российский военный КамАЗ переехал легковой автомобиль с людьми. В результате аварии погибли люди, среди них есть дети. Об этом жутком преступлении написал мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

КамАЗ с оккупантами переехал автомобиль с людьми между Мелитополем и Бердянском (фото из открытых источников)

На месте погибли взрослые и двое детей – 4-летняя девочка и 12-летний мальчик.



"Двое взрослых и дети погибли на месте", – написал Иван Федоров.

По мнению мэра Мелитополя, этот инцидент даже нельзя называть зверством.

"То, что даже нельзя назвать зверством, ведь рашисты точно не люди и хуже самых диких животных. Надеюсь, застанут ад при жизни от наших военных", — написал чиновник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Херсоне кафиры боятся ходить по улицам из-за партизан. В оккупированном Херсоне захватчики боятся выходить на улицы города, ведь из-за приближения ВСУ растет и сопротивление. Так что патрули российских оккупантов начали выходить на свое дежурство в полной экипировке. В сообщении говорится, что российские наемники всерьез начали переживать из-за действий партизан, которые еще больше активизировались после приближения ВСУ к Херсону. Теперь, как пишет "Сопротивление", оккупанты не выходят на улицы без средств защиты.

Также "Комментарии" информировали о том, что из-за Украины россиянам могут запретить въезд в западные страны . По инициативе Украины россиянам могут запретить въезд в ряд западных стран. В результате без разрешения на въезд могут оказаться не только попавшие под санкции из-за войны в Украине лица, но и обычные россияне, которые поддерживают путинский режим в его захватнической войне против Украины.

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