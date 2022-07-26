Путин уже готов к переговорам: Жданов назвал причину

Российская армия больше не может продолжать боевые действия в Украине в таком же режиме, как и раньше, ей нужна оперативная пауза. Понимая все это Кремль активно продвигает в информационном пространстве тезис про переговоры. Путину банально нужно время, чтобы дать передышку своему войску. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире "ТСН.ua" высказал популярный в Украине военный эксперт Олег Жданов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Оккупанты не могут продолжать боевые действия без паузы, поясняет эксперт. По его словам, по всему миру российские лоббисты твердят о якобы необходимости переговоров.

Разгадка такого рвения российских дипломатов выйти на переговоры кроется в том, что армия страны-агрессора истощена, у россиян нет резерва и российскому войску нужна пауза, чтобы перегруппироваться, чтобы пришли новые силы, после чего возобновить массированное наступление.

Олег Жданов считает, что не нужно даже сомневаться в том, что россияне снова пойдут в наступление. По его мнению, украинское войско сейчас имеет больше возможностей на поле боя, даже при тех объёмах поставок западного вооружения, которые есть сегодня.

"На мой взгляд, мы сейчас имеем больше" сил и возможностей даже при том небольшом объеме поставок нам техники и вооружения, но мы можем не прекращать ведение боевых действий и использовать это истощение российской армии в собственную пользу", — объяснил Жданов.

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