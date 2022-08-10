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В оккупированной Горловке загорелся клуб, где проходило важное совещание: подробности (ФОТО)

Журналист Денис Казанский сообщил об инциденте в Донецкой области

сегодня, 12:23 comments1188
Автор:

Денис
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Во временно оккупированной Горловке (Донецкая область) разгорелся пожар. Об этом пишет издание ТСН, ссылаясь на журналиста Дениса Казанского. 

В оккупированной Горловке загорелся клуб, где проходило важное совещание: подробности (ФОТО)

Фото - Денис Казанский

Как пишет издание, инцидент произошел в здании клуба, где, по словам очевидцев, как-раз проходило "какое-то собрание". 

"В Горловке в результате головотяпства исчез ночной клуб "Бермуды", который принадлежал "депутату ДНР", местному криминальному авторитету Юрию Крикуленко по кличке Беня. Говорят, там проходило некое важное совещание, но кто-то нарушил технику пожарной безопасности.", — пишет Казанский. 

Также журналист поделился фотографиями с места событий. 

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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/chergove-golovotyapstvo-u-okupovaniy-gorlivci-raptovo-zgoriv-klub-de-same-prohodila-vazhliva-narada-2130964.html
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