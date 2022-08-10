В оккупированной Горловке загорелся клуб, где проходило важное совещание: подробности (ФОТО)

Во временно оккупированной Горловке (Донецкая область) разгорелся пожар. Об этом пишет издание ТСН, ссылаясь на журналиста Дениса Казанского.

Фото - Денис Казанский

Как пишет издание, инцидент произошел в здании клуба, где, по словам очевидцев, как-раз проходило "какое-то собрание".

"В Горловке в результате головотяпства исчез ночной клуб "Бермуды", который принадлежал "депутату ДНР", местному криминальному авторитету Юрию Крикуленко по кличке Беня. Говорят, там проходило некое важное совещание, но кто-то нарушил технику пожарной безопасности.", — пишет Казанский.

Также журналист поделился фотографиями с места событий.

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