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Компания, связанная с Корбаном, несмотря на решение суда, застраивает набережную Днепра, – СМИ

Исходя из происходящего в Днепре, ни Корбана, ни связанного с ним ООО "ГК Истейт" закон и вступившее в силу решения суда не являются обязательными

сегодня, 10:34
Автор:

Станислав Молчанов
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ООО "ГК Истейт", связываемое с лицом Геннадия Корбана, застраивает участок на набережной г. Днепр, несмотря на запрет суда, который отменил разрешения на строительство. Как информирует издание "Комментарии", об этом, ссылаясь на судебное решение, пишет сайт "Апостроф".

Компания, связанная с Корбаном, несмотря на решение суда, застраивает набережную Днепра, – СМИ

Геннадий Корбан. Фото: из открытых источников

"В последнее время люди говорят, что недавно лишенный гражданства Украины бизнесмен Геннадий Корбан не столько занят обороной Днепра, сколько "защитой своих активов в Украине". Одна из таких историй недавно получила огласку и получила оценку в суде. Да, еще в апреле 2021 года ООО "ГК Истейт", связываемое с лицом Геннадия Корбана, без проведения открытого земельного аукциона получило в аренду земельный участок в г. Днепр по улице Сичеславской Набережной в районе д. ) и приступило к строительству очередной многоэтажки фактически на набережной города. говорится в материале.

Журналисты отметили, что, несмотря на то, что решение суда вступило в законную силу, строительство продолжается и сейчас, ведь во время военного положения действует мораторий на проведение проверок со стороны государственных органов по вопросам строительства и землепользования и только Днепропетровский городской совет в лице ее мэра Бориса Филатова могла бы остановить незаконное строительство, но все идет по-прежнему.

"По словам местных жителей: "городские службы ждут пока многоэтажку построят и передадут землю повторно под фактическое размещение самовольно построенного дома". Также говорят, что "если Корбан, будучи гражданином Украины и находясь на ее территории, смог организовать такую схему, то сейчас, когда он за пределами Украины и фактически находится вне зоны юрисдикции наших правоохранителей, ему вообще ничего не мешает закончить то, что началось в 2021 году". Исходя из этого, ни Корбану, ни связанному с ним ООО "ГК Истейт" закону и решению суда , что вступило в силу, не обязательно. Что же, учитывая эту информацию, мне интересна реакция всех сторон: как правоохранителей, так и самого Геннадия Корбана", — пишет издание.

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Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-08-09/kompaniya-svyazannaya-s-korbanom-nesmotrya-na-reshenie-suda-zastraivaet-naberejnuyu-dnepra---bloger/276402
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