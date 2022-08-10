В России проблемы с формированием нового корпуса для войны в Украине

Несмотря на то, что российская пропаганда работает и днем, и ночью распространяя фейки об Украине и подчеркивая важность войны против украинцев сами россияне неохотно хотят отправлять воевать. Именно поэтому Москва продолжает испытывать проблему с живой силой в армии. Так, из-за "ограниченного уровня народного энтузиазма" вряд ли удастся сформировать новый армейский корпус для войны в Украине с необходимым количеством людей. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в новом отчете британской разведки.

Российские военные. Фото: из открытых источников

В Минобороны Великобритании считают, что российское командование будет разрывать в приоритетах – либо усиливать наступление на Донбассе, либо больше сил и ресурсов отправлять на юг для сдерживания наступления ВСУ, чтобы сдержать контратаки Украины.

По информации британской разведки, для того, чтобы поддерживать реализацию своих планов Кремль создал 3-й армейский корпус, базирующийся в Мулино Нижегородской области к востоку от Москвы. Костям нового формирования должен быть создан за счет батальонов. Куда вошли так называемые "добровольцы". Главная мотивация для согласившихся воевать в Украине – денежное вознаграждение.

В Британии считают, что новосформированный армейский корпус, который обычно состоит из 15-20 тысяч, не дотянет до этих показателей. В России мужчины неохотно соглашаются записывать в так называемые "добровольческие" батальоны для войны в Украине.

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