В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы возле штаба "единой россии": подробности (ФОТО)

Во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, в городе Мелитополь прогремели взрывы возле штаба "единой россии".

"Во временно оккупированном Мелитополе ночью раздался очередной взрыв возле штаба "единой россии", где идет подготовка к так называемому "референдуму". Снова кто-то покурил в неустановленном месте", — пишет СтратКом ВСУ.

Также СтратКом публикует фотографии с места событий.

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