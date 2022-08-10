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В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы возле штаба "единой россии": подробности (ФОТО)

В СтратКоме рассказали о взрыве в Мелитополе

сегодня, 11:49
Автор:

Денис
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Во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы возле штаба "единой россии": подробности (ФОТО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, в городе Мелитополь прогремели взрывы возле штаба "единой россии". 

"Во временно оккупированном Мелитополе ночью раздался очередной взрыв возле штаба "единой россии", где идет подготовка к так называемому "референдуму". Снова кто-то покурил в неустановленном месте", — пишет СтратКом ВСУ.

Также СтратКом публикует фотографии с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что взрывы в Крыму: почему это унижение Кремля и начало новой фазы войны. "Хлопки" в Крыму еще раз показали, что Крым — это также, как Мариуполь, Донецк, Луганск и другие временно оккупированные города — Украина. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в России проблемы с формированием нового корпуса для войны в Украине. Россияне неохотно соглашаются ехать на войну в Украину. Читайте об этом подробно в нашем материале. 

Также "Комментарии" информировали о том, что оккупанты пошли штурмом на Запорожье: в пригороде есть жертвы и разрушения (ФОТО). В результате вражеской атаки в Запорожской области погибла женщина, разрушены частные дома. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR3RE9igRndTpMUDvJHKfpbv6KuTvcu6tcWz38nLjik51yEc_NRFu1m1U7o
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