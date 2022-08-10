Оккупанты пошли штурмом на Запорожье: в пригороде есть жертвы и разрушения (ФОТО)

Вследствие атаки российских оккупантов в Запорожской области погибла женщина. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Андрей Куртев.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Секретарь Запорожского горсовета отметил, что украинские защитники продолжают держать оборону и дают отпор врагу. Так за ночь украинским воинам удалось сбить две вражеские ракеты. Россия совершила массированный обстрел ОТГ, которые прилегают к Запорожью. В итоге, есть большие разрушения в Кушугумской территориальной громаде. От трех домов практически ничего не осталось. Еще около 30 домов серьезно повреждены. Медики и спасатели уже подтвердили смерть одной женщины.

"Этой ночью, по предварительной информации, защитники Запорожского края сбили две вражеские ракеты. Также известно об обстрелах Кушугумской территориальной общины. В результате вражеской атаки 3 дома в Кушугуме разрушены, еще почти 30 повреждены. К большому сожалению, одна женщина погибла. Дополнительные детали сейчас устанавливаются. Берегите себя и своих близких. Не игнорируйте воздушную тревогу!",- сообщил он.

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