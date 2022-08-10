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Оккупанты пошли штурмом на Запорожье: в пригороде есть жертвы и разрушения (ФОТО)

В результате вражеской атаки в Запорожской области погибла женщина, разрушены частные дома

сегодня, 09:00 comments2187
Автор:

Кравцев Сергей
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Вследствие атаки российских оккупантов в Запорожской области погибла женщина. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Андрей Куртев.

Оккупанты пошли штурмом на Запорожье: в пригороде есть жертвы и разрушения (ФОТО)

Российские войска. Фото: из открытых источников

Секретарь Запорожского горсовета отметил, что украинские защитники продолжают держать оборону и дают отпор врагу. Так за ночь украинским воинам удалось сбить две вражеские ракеты. Россия совершила массированный обстрел ОТГ, которые прилегают к Запорожью. В итоге, есть большие разрушения в Кушугумской территориальной громаде. От трех домов практически ничего не осталось. Еще около 30 домов серьезно повреждены. Медики и спасатели уже подтвердили смерть одной женщины. 

"Этой ночью, по предварительной информации, защитники Запорожского края сбили две вражеские ракеты. Также известно об обстрелах Кушугумской территориальной общины. В результате вражеской атаки 3 дома в Кушугуме разрушены, еще почти 30 повреждены. К большому сожалению, одна женщина погибла. Дополнительные детали сейчас устанавливаются. Берегите себя и своих близких. Не игнорируйте воздушную тревогу!",- сообщил он.

Читайте на портале "Комментарии" — на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма прогремела серия взрывов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США объяснили, почему не дают столько систем HIMARS, сколько просит Украина и в новом пакете помощи будут только снаряды, без ракетных систем. 

Ранее "Комментарии" писали – на фоне застопорившегося продвижения российских войск в Украине Россия усиливает ядерный шантаж. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, реально ли остановить ядерный шантаж Путина – почему Кремль пошел на такое безумие.

Оккупанты пошли штурмом на Запорожье: в пригороде есть жертвы и разрушения (ФОТО) - фото 2



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Ігор

сегодня, 09:13

Знову Путін на крок попереду недолугого малюка. Поки той розповідає: "Щаа, яяк піідеемоо у наступ!". В своєму бункері зі сталінською назвою: "ставка". Звідки дає вказівки місцевій обслузі з радянською посадою: "секретар" (ВКПБ). Вони не стають на шлях виправлення - весь світ у загрозі.


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