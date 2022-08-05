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В оккупированном Донецке прогремели взрывы: что известно (ФОТО)

В микрорайоне Гладковка горел склад с БК

сегодня, 11:19 comments1011
Автор:

Денис
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Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Об это сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

В оккупированном Донецке прогремели взрывы: что известно (ФОТО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, вчера вечером (4 августа) в одном из районов Донецка прогремели взрывы. В небо поднялись клубы дыма и языки пламени. Сообщается, что взрыв произошел на складе с боеприпасами. 

"Микрорайон Гладковка, Донецк. Горит склад  БК. Огненная ночь начинается", — СтратКом ВСУ. 

Также было опубликовано фото с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Китае отреагировали на желание Зеленского о переговорах с Си Цзиньпином. В Китае дипломатично прокомментировали призыв Зеленского к переговорам с Си Цзиньпином. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

Читайте также о том, что на юге Украины ВСУ нанесли мощный удар по российской ПВО: уничтожены 4 ЗРК — подробности. Также были уничтожены три склада с боеприпасами. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что какие зарплаты поляки готовы платить украинцам: перечень самых высокооплачиваемых профессий. Специалист рассказала, сколько платят в Украине и Польше на одних и тех же работах. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Еленовка №2: россияне сообщили о новом обстреле колонии с украинскими военнопленными. Кремлевские пропагандисты обвинили в атаке ВСУ, но ситуация может оказаться, как в случае с терактом в Еленовке. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR1vsEhCqL8ktZS7_BNL96wOT1C0ZLBT-LXr0PP_jBXQPVzjBXPRYd8aYu4
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