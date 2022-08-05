В оккупированном Донецке прогремели взрывы: что известно (ФОТО)

Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Об это сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, вчера вечером (4 августа) в одном из районов Донецка прогремели взрывы. В небо поднялись клубы дыма и языки пламени. Сообщается, что взрыв произошел на складе с боеприпасами.

"Микрорайон Гладковка, Донецк. Горит склад БК. Огненная ночь начинается", — СтратКом ВСУ.

Также было опубликовано фото с места событий.

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