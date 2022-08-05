В Китае отреагировали на желание Зеленского о переговорах с Си Цзиньпином

Китай уклонился от ответа на призыв президента Украины Владимира Зеленского. Глава украинского государства публично заявил, что, начиная с 24 февраля, он и его команда пытаются доиться прямых переговоров с лидером Китая, так как есть уверенность, что Пекин, как никто другой в мире способен повлиять на России и лично на Путина, чтобы в Украине прекратилась война. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Хуа Чуньин, которое цитирует "people.cn".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Так, уклоняясь от прямого ответа на вопрос о возможных переговорах Зеленского и Си Цзиньпина Хуа Чуньин ответила, что Китай продолжает поддерживать хорошие связи со всеми сторонами конфликта, имея ввиду, как Украину, так и Россию.

Напомним, в интервью китайскому изданию "South Chana Morning Post" Владимир Зеленский назвал Китай единственной страной, которая реально способна повлиять, как в целом на Россию, так и на ее лидера Владимира Путина. По словам Зеленского, если китайское руководство надавит на Россию, то страна-бензоколонка рискует оказаться в полной экономической изоляции. После того, как у России возникнут проблемы с наполнением бюджета, воевать с Украиной будет проблематично.

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