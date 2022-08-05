Россия отказывается от массированного наступления на Северск и Славянск: что произошло

Украинская армия, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу и вынуждает российские войска перебрасывать силы на новые направления и корректировать планы в ответ на украинские контрнаступления. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские военные аналитики констатируют, что россиянам фактически приходится останавливать мощное наступление в сторону Славянска и Северска. Теперь большую часть тех войск, которые наступали на этих направлениях Россия перебрасывает в Херсонскую и на запад Запорожской области. То же самое касается и военной техники. Оккупанты перебрасывают артиллерию, авиацию в Крым и другие южные области Украины.

По мнению экспертов, такая тактика россиян говорит о том, что они обеспокоены возможным контрударом Украины на юге страны. Поэтому принимают решение отказаться от первоначальных целей по массированном продвижению на Донбассе и бросают большие силы на юг, чтобы там подготовиться к возможному контрнаступлению ВСУ.

В ISW отмечают, российская армия, похоже, реагирует на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирает цели, на которых сосредоточить свои усилия. Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, по-видимому, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны и перехватывать инициативу.

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