Поплатился за службу оккупантам: у экс-нардепа арестовали имущества на 150 млн

До самого последнего дня бывший народный депутат от "Оппоблока" и экс-регионал Евгений Балицкий со всех возможных медийных площадок пытался оправдывать военные действия Кремля, оправдывать и восхвалять политику Путина. Теперь, после своего предательства Родины правоохранители наложили арест имущество экс-парламентария. Как оказалось, бывший народный избранник дольно не бедный. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Евгений Балицкий. Фото: из открытых источников

Сообщается, что арестовано имущество (в том числе 4 воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской обл.), а также корпоративные права, принадлежащие Балицкому и его семье на общую сумму более 149 млн грн.

Украинским спецслужбам стало известно о том, что с подписью Балицкого на временно оккупированных территориях Запорожской области вышло "распоряжение" о создании временной оккупационной администрации.

Также говорится, что в результате псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было противозаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на временно захваченной рашистами территории Запорожской области.

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