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Поплатился за службу оккупантам: у экс-нардепа арестовали имущества на 150 млн

Евгений Балицкий никогда не скрывал своих пророссийских взглядов

сегодня, 19:14
Автор:

Кравцев Сергей
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До самого последнего дня бывший народный депутат от "Оппоблока" и экс-регионал Евгений Балицкий со всех возможных медийных площадок пытался оправдывать военные действия Кремля, оправдывать и восхвалять политику Путина. Теперь, после своего предательства Родины правоохранители наложили арест имущество экс-парламентария. Как оказалось, бывший народный избранник дольно не бедный. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Поплатился за службу оккупантам: у экс-нардепа арестовали имущества на 150 млн

Евгений Балицкий. Фото: из открытых источников

Сообщается, что арестовано имущество (в том числе 4 воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской обл.), а также корпоративные права, принадлежащие Балицкому и его семье на общую сумму более 149 млн грн.

Украинским спецслужбам стало известно о том, что с подписью Балицкого на временно оккупированных территориях Запорожской области вышло "распоряжение" о создании временной оккупационной администрации. 

Также говорится, что в результате псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было противозаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на временно захваченной рашистами территории Запорожской области.

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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vstanovyla-zradnykiv-yaki-dopomohly-rf-vykrasty-ponad-650-tys-tonn-ukrainskoho-zerna-z-tymchasovo-okupovanoi-khersonshchyny-i-zaporizhzhia-video
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