Россия хочет выставить Украину страной-террористом: чего добивается Кремль – на кого это рассчитано

В последнее время участились обстрелы оккупированного Донецка. Причем удары идут по мирным жителям. Кроме того, на город то и дело сбрасывают мины-лепестки (противопехотная мина нажимного действия советского производства). Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверяет, что обстрелы Донецка (в том числе сегодняшний) – дело рук россиян. Цель – выставить ВСУ в негативном свете, мотивировать сторонников РФ мобилизоваться, убивать граждан Украины. Тем временем The Associated Press сообщает, что Россия работает над фабрикацией доказательств ракетного удара по колонии в Еленовке Донецкой области, где погибли и получили травмы свыше ста украинских военнопленных. Может ли быть, что РФ пытается создать "базу" для признаний Украины страной-террористом? Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Мы воюем со страной-террористом, страной лжи, страной фальсификаций

Политтехнолог Борис Тизенгаузен согласен с Михаилом Подоляком – украинские вооруженные силы не наносят ударов по мирным жителям.

"А то, как ведет войну РФ, известно всем. Сотни фактов зверств российских оккупантов задокументированы в Буче, Ирпене и в других городах. Причем не только нашими следователями, но и международными группами следователей", — отмечает эксперт.

Он обращает внимание, что, когда мы говорим о минах-лепестках, которые в последнее время разбрасывают над Донецком, следует понимать, что доступ к этому воздушному пространству имеет пока лишь российская авиация.

"К тому же, у ВСУ нет никаких причин, никакой логики разбрасывать данные мины, запугивая мирное население Донецка (а подрываются на них, как правило, гражданские). У кого есть причина – так это у российских оккупантов, включая их пропагандистскую машину. Цель всё та же, что и при обстреле Донецка – выставить украинские войска нелюдями, которые охотятся на мирных жителей. Всё это абсолютно укладывается в логику ведения войны армией РФ", – уверен Борис Тизенгаузен.

Что касается намерения госдумовцев признать Украину страной-террористом, то это, по мнению эксперта, простое отзеркаливание подобной инициативы касательно России, которая есть сейчас в США.

"Документ о признании РФ государством-спонсором терроризма уже прошел Конгресс. Теперь слово за Госдепом. Ну, а Россия традиционно старается создать картинку, противоположную реальности. И с обстрелами мирных городов, и с тем, кто действительно террорист", – поясняет эксперт.

По его мнению, еще одна причина террора мирного населения в том, что РФ не достигает успехов, в том числе пропагандистских, на временно оккупированных в 2022 году территориях Украины. Да и на захваченных ранее – немало людей не верят российской пропаганде, насмотревшись на то, как себя ведут войска захватчиков.

"Ну, а что РФ не допускает международных наблюдателей, представителей Международного Комитета Красного Креста в колонию в Еленовке, является подтверждением того, что данные следствия будут сфальсифицированы. Мы прекрасно помним заявления россиян по драмтеатру в Мариуполе, который они разбомбили. Тогда они уверяли, что это всё ВСУ, – напоминает Борис Тизенгаузен. – А сейчас, имея доступ к той территории, никаких доказательств этому привести не смогли. И не смогут. Всем здравомыслящим людям понятно, что и театр разбомбили сами россияне, что барак с украинскими военнопленными в Еленовке уничтожили они, что по Донецку и другими городам стреляют они же. И никто из серьезных стран, серьезных политиков не поверит в сфальсифицированные россиянами так называемые расследования. Достаточно вспомнить гибель 17 июля 2014 года в Шахтерском районе Донецкой области (подконтрольный на тот момент боевикам созданной РФ квазиреспублики "ДНР") Боинга-777 "Малазийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17 (Амстердам — Куала-Лумпур). Тогда погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Россияне во всем обвиняли Украины, но международное расследование указывает, что именно военные РФ сбили этот борт. Резюмируя: мы воюем со страной-террористом, страной лжи, страной фальсификаций".

Кремль истерически боится, что РФ потеряет статус сверхдержавы и попадет в разряд "геогопников" со статусом "государства спонсора терроризма"

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов подчеркивает, что Россия доказала всему миру свою грандиозную лживость и с момента начала войны против Украины, где инструменты информационной войны и пропаганды развиваются в геометрической прогрессии.

"Безусловно, что российские "борцы с нацизмом" пошли по пути своих фашистских предшественников. Настольной книгой рашистов становится доктрина Йозефа Геббельса, главного пропагандиста нацистской Германии", – отмечает эксперт.

Вот примеры геббельсовских цитат:

1. "Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней".

2. "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой".

3. "Если вы произнесёте ужасающую ложь и будете её повторять, то люди в итоге в неё поверят".

Россия делает ровно то же, подчеркивает Алексей Воронцов. Она пытается любыми путями скрыть свои преступления перед мировым сообществом. С помощью дезинформации, инсинуации, искажение фактов – припудрить собственный кровавый оскал.

"Очередное ужасное военное преступление было совершено в Еленовке на Донетчине, где в исправительном учреждении были убиты и искалечены свыше ста пленных украинца. Мировые СМИ, ссылаясь на данные разведки ведущих держав, пишут о безусловном русском следе, в то время как московиты обвиняют украинскую сторону в расстреле собственных бойцов. Также целью дезинформации стал Донецк, в котором участились взрывы и прилеты утильных ракет и снарядов советских времен", – поясняет эксперт.

По его словам, Кремль истерически боится, что РФ потеряет статус сверхдержавы (которого у нее и не было) и попадет в разряд "геогопников" со статусом "государства спонсора терроризма", что окончательно изолирует это самое государство-террорист от цивилизации.

"Поэтому, пытаются фабриковать базу лживых фактов о действиях ВСУ и других. Тупо обвиняют нас в том, что делают сами – убивают мирных, пытают их и военных, калечат и убивают детей, насилуют, разрушают города, школы, роддома, поджигают хлебные поля, провоцируют мировые энергетический и продовольственный кризисы. И это далеко не полный перечень преступлений россиян за последнее время, – акцентирует Алексей Воронцов. – Ну, а внесенный в госдуму проект закона о признании Украины страной спонсором терроризма – просто филькина грамота. Это позволяет в очередной раз убедиться в патологической глупости путина и его окружения. Правда – это, среди прочего, наше мощное оружие в борьбе с рашистами. И правда на нашей стороне. Как на нашей стороне обязательно будет победа! Уверен, весь нормальный мир это знает и понимает!".

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