Россия – государство-террорист: Украина может запустить процесс - почему до сих пор Запад медлит

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что ракетный удар по Виннице в очередной раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом. Он также настаивает на создании Международного трибунала по расследованию военных преступлений РФ. Почему мир не решается поставить на РФ клеймо, которое давно должно быть поставлено? Что может подтолкнуть коллективный Запад или отдельные его страны сменить тактику удушения, избранную против России, на что-то более радикальное и эффективное в краткосрочной перспективе? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Украина на уровне Верховной Рады должна первой огласить Россию страной-террористом, страной-спонсором терроризма

Политолог Виктор Таран напоминает, что на данный момент в США странами-спонсорами терроризма признаны Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Ранее в списке были Ирак, Ливия, Южный Йемен и Судан.

"Как видим, это страны-изгои, с которыми практически никто в мире из цивилизованных государств не хочет иметь дело, иметь экономические и торговые отношения. Учитывая геоэкономику, для Европы, США, Азии, не иметь отношения с теми же Сирией или Северной Кореей – не критично для их экономик от слова "совсем". А вот не иметь отношения с РФ, от которой по состоянию на сегодня во многом зависимы те же европейцы в вопросах транзита, энергоносителей (нефть, газ), – это совсем другая история, которая бумерангом бьет и по ним", – поясняет Виктор Таран.

По его мнению, чтобы заставить европейцев стать на горло собственной песни – Украина должна сделать важный шаг.

"А именно – сама, на уровне Верховной Рады, первой огласить Россию страной-террористом, страной-спонсором терроризма. После чего, по понятным причинам, откажемся прокачивать ее газ, обеспечивать тот или иной транзит и так далее. Это не вопрос спекуляции или шантажа. Это реалии. Такое себе принуждение к миру, – подчеркивает политолог. – И тогда именно мы станем примером, после чего Западу станет сложно лавировать в отношении касательно страны-агрессора, рассказывать, что более жесткие решения касательно России сейчас "не ко времени". У него просто не останется аргументов".

Мир сейчас находится в начале большой турбулентности

По мнению политического аналитика Максима Маньковского, мир меняется в своем отношении к агрессору. И хоть это происходит очень медленно, но процесс идет.

"Конечно, если бы Запад начал действовать, а не выражать обеспокоенность или только осуждать, еще после того, как рашисты совершали преступления в Грузии, в Сирии, после бомбардировки Алеппо и гибели большого количества гражданских, то сегодня была бы жива маленькая Лиза из Винницы, и еще тысячи украинцев. К сожалению, ООН, созданная в октябре 1945 года для поддержания и укрепления мира и международной безопасности, как и многие другие международные институты, оказалась не в состоянии реагировать на такие вызовы", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что мир сейчас находится в начале большой турбулентности – и без работы над ошибками и переоценки многих процессов в международных отношениях вряд ли удастся сохранить порядок. Но для этого, акцентирует Максим Маньковский, нужно время. И, как нам не хотелось, в краткосрочной перспективе вряд ли можно ожидать от коллективного Запада каких-то радикальных шагов.

"Не готовы они еще к этому, если говорить о странах, которые действительно имеют силы и возможности. К примеру, о странах-членах международного клуба G7 ("Большая семерка", в которую входят Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, США и Япония). Но надо понимать, что это медленное сжатие России тисками санкций – косвенно бьет и по рядовому европейцу или американцу. Девальвация, повышение цен, дорогие энергоресурсы. Так что Запад тоже не заинтересован в затягивании процессов, потому что эта волна может накрыть их долгосрочную перспективу. Да, политики некоторых стран пытаются еще иногда по привычке пробежать между каплями дождя, продолжая сотрудничать со страной-агрессором. Но когда идет ливень – это делать всё труднее и труднее. Поэтому ожидаем следующий пакет санкции против агрессора и больше оружия", – констатирует Максим Маньковский.

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