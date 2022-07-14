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Ракетный удар России по Виннице: в МВД сообщили новые подробности

После вражеских обстрелов активно работают более 100 сотрудников ГСЧС и коммунальные службы

14 июля 2022, 22:56
Автор:

Лиля Воробьева
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Спасатели и другие профильные службы продолжают работать на месте ракетных обстрелов и разбирать завалы в центре Винницы, где сегодня, 14 июля, попали ракеты в автомобильную парковку. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Ракетный удар России по Виннице: в МВД сообщили новые подробности

Ракетный удар РФ по Виннице (фото из открытых источников)

"Прилет ракет произошел в центре Винницы. В 10:12 была объявлена воздушная тревога. В 10:43 в Виннице произошел взрыв, ракеты попали в автомобильную парковую. Уже через 5-7 минут после взрыва на месте трагедии были полиция, спасатели и врачи скорой". "На месте нашли остатки 2 ракет типа "Калибр". Всего было выпущено 4 ракеты, две из них сбило ПРО, две, к сожалению, достигли своей цели", — рассказал Денис Монастырский.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подчеркнул, что большинство погибших людей находились на улице во время воздушной тревоги. Кроме этого, он сообщил, что в результате ракетного удара российских кафиров повреждено 36 объектов гражданской инфраструктуры.

Как сообщил глава силового ведомства, спасатели, 14 июля, могут закончить разбирать завалы. Ведь на месте работает более 100 спасателей из ГСЧС и другие коммунальные службы города.

Глава МВД сообщил, что спасатели смогут завершить разбор завалов уже сегодня, 14 июля.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что 14 июля, когда Россия обстреляла Винницу, полиция задержала несколько десятков человек, которые могут быть наводчиками, их подозревают в корректировке огня. Правоохранители их допрашивают. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, комментируя информацию на брифинге о якобы задержании наводчика кафиров.



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Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
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