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На юге Украины ВСУ нанесли мощный удар по российской ПВО: уничтожены 4 ЗРК - подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 10:25 comments1060
Автор:

Денис
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Обстановка на юге Украины остается напряженной, но силы обороны контролируют ее развитие. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

На юге Украины ВСУ нанесли мощный удар по российской ПВО: уничтожены 4 ЗРК - подробности

ВСУ

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Нет изменений ни в составе, ни в положении. В направлении Сухого Пруда — Лозового состоялась попытка ведения штурмовых действий силами спецвзвода при поддержке БТР-82А и танкового взвода. Успеха не имел. С потерями отошел", — ОК "Юг". 

Украинские штурмовики атаковали два очага вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт на оккупированной Николаевщине.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач плотно атакована вражеская система противовоздушной обороны и логистические пункты, в том числе и с боеприпасами в Херсонском районе", — сообщает ОК "Юг". 

Установлено, что нашим воинам удалось уничтожить:

• 39 оккупантов;

• 4 ЗРК С-300;

• РСЛ "Имбирь";

• автоматический миномет "Волошка";

• 9 единиц бронированной и автомобильной техники;

• уничтожены склады с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаровке

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что какие зарплаты поляки готовы платить украинцам: перечень самых высокооплачиваемых профессий. Специалист рассказала, сколько платят в Украине и Польше на одних и тех же работах.. 

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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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