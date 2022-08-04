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Зеленский осудил избирательность Amnesty International: как отреагировал президент

Владимир Зеленский считает, что нельзя переложить ответственность с агрессора на жертву

сегодня, 23:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава государства отреагировал на отчет правозащитной организации Amnesty International. Владимир Зеленский осудил избирательность организации и считает, что в этой публикации пытаются амнистировать Россию и возложить ответственность на жертву российской агрессии. Об этом он заявил в своем традиционном вечернем обращении.

Зеленский осудил избирательность Amnesty International: как отреагировал президент

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам. К сожалению, сегодня организация Amnesty International попыталась амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву",- заявил президент.

Известно, что опубликованный отчет правозащитной организации Amnesty International наделал в Украине шума. На него отреагировали многие политики и чиновники.

Напомним, что Резников резко отреагировал на отчет Amnesty International о нарушении законов войны Украиной . В Украине очень резко комментируют материал организации Amnesty International, заявившей, что якобы Украина размещает боевую технику и другие вооружения в школах, больницах. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал такие заявления доказательством потери адекватности, ведь агрессию России такие сообщения приравнивают к самозащите Украины. Известно, что сегодня правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет, обвинив ВСУ в якобы нарушении законов войны. Заявив, что они "ставят под угрозу жизнь населения, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах".


 
 



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