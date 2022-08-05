Какие зарплаты поляки готовы платить украинцам: перечень самых высокооплачиваемых профессий

Украинцы уже привыкли, что в Польше можно значительно больше заработать, а после начала полномасштабной войны это утверждение приобрело новое содержание. Так, если сравнивать зарплату в Польше и Украине по одним и тем же профессиям, то, работая в Польше можно получать вдвое больше, фактически выполняя ту же работу. Например, если кассиру в Украине в среднем предлагают зарплату 11 тыс. грн, то в Польше он может зарабатывать на такой же работе 20,8 тыс. грн. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью сайту "Обозреватель" рассказала директор департамента рекрутации международного агентства трудоустройства Gremi Personal Анна Джоболда.

Работа в Польше. Фото: из открытых источников

Такую разницу в финансовом вознаграждении за труд специалист объясняет не только более высоким уровнем жизни в той же Польше, но и тем, что украинские зарплаты потеряли 35,7% в валютном эквиваленте. Если перевести украинские зарплаты в валюту, то выходит и совсем нелестная картина. Поэтому достаточно многие украинские женщины, которым сегодня не запрещен выезд из страны, принимают решение выезжать на заработки в ту же Польшу или другие европейские страны и оттуда поддерживать свои семьи, пересылая средства.

Как отличаются зарплаты (в гривне):



Системный администратор – 17,5 тыс. в Украине и 39,8 тыс. в Польше

Экономист – 15 тыс. в Украине и 34,8 тыс. в Польше

Юрист – 15 тыс. в Украине и 34,8 тыс. в Польше

Логист – 20 тыс. в Украине и 30,3 тыс. в Польше

Посудомойщица – 7,5 тыс. в Украине и 20 тыс. в Польше

Кассир – 11 тыс. в Украине и 20,8 тыс. в Польше

Журналист – 15 тыс. в Украине и 28,2 тыс. в Польше

К тому же Анна Джоболда говорит, что осенью возможен рост зарплат в Польше. На это повлияют несколько факторов: первый – дефицит на польском рынке работников из Украины мужского пола из-за запрета их выезда за границу; второй – важность создания финансового стимулирования, а именно – повышение ставок оплаты труда со стороны польского бизнеса.

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