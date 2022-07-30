В оккупированном Алчевске прогремела серия взрывов: что известно (ВИДЕО)

Во временно оккупированном городе Алчевск (Луганская область) раздаются взрывы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, во временно оккупированном Алчевске прогремела серия взрывов.

"Немного выспавшись после ночи Дядюшка Ленд Лиз вместе с Бавовной и Селитрой посетили Алчевск. Отлично слышно на видео "как лопаются подушки и одеяла" на не "складе БК рашистской м**зоты"", — пишет СтратКом ВСУ.

Также СтратКом публикует видео с места событий. На кадрах можно увидеть густой черный дым и услышать множественные разрывы, вероятно вражеского боекомплекта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что удар по железнодорожному мосту в Херсоне: в Сети появилось первое видео с места событий. СтратКом ВСУ опубликовал видео, которое подтверждает успешную работу ВСУ.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что как Кремль хочет поглотить часть Украины – зачем на юг и восток прибыл десант Единой России. Кремль хочет воссоздать проект "Новороссия" в маленьком формате, после чего переименовать партию "Единая Россия" в "Великую Россию".

Также "Комментарии" информировали о том, что почему Россия будет пытаться сорвать "зерновое перемирие": какие есть риски. Россия проигрывает от такого "зернового перемирия", потому есть большой риск, что оно будет сорвано.

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