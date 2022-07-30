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Удар по железнодорожному мосту в Херсоне: в Сети появилось первое видео с места событий

СтратКом ВСУ опубликовал видео, которое подтверждает успешную работу ВСУ

сегодня, 15:28
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному мосту в оккупированном Херсоне. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ в своем официальном Telegram-канале. 

Удар по железнодорожному мосту в Херсоне: в Сети появилось первое видео с места событий

Антоновский железнодорожный мост (Фото - Сергей Голованов - Google Maps)

Оперативное командование "Юг" сообщило, что по результатам огневого контроля движение по железнодорожному мосту через реку Днепр в Херсонской области — невозможно. Об этом ОК "Юг" сообщило на своей официальной странице в Facebook в ежедневной публикации об оперативной обстановке. 

В настоящее время в Сети начали появляться видео с поврежденного моста. 

"А вот и видео подтверждение успешной работы ВСУ", — сообщает СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что как Кремль хочет поглотить часть Украины – зачем на юг и восток прибыл десант Единой России. Кремль хочет воссоздать проект "Новороссия" в маленьком формате, после чего переименовать партию "Единая Россия" в "Великую Россию". 

Читайте также о том, что почему так важно выиграть битву за Африку – в чем такой интерес Украины и РФ. Россия старается не допустить, чтобы страны Африки изменили свое отношение к Москве в связи с войной в Украине. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Россия переходит к третьей фазе войны — как с этим может быть связан теракт в Еленовке. Взрывы в Еленовке, повлекшие гибель украинских защитников из полка Азов, предварительно были одобрены на самом высоком уровне в Кремле. 

Также "Комментарии" информировали о том, что почему Россия будет пытаться сорвать "зерновое перемирие": какие есть риски. Россия проигрывает от такого "зернового перемирия", потому есть большой риск, что оно будет сорвано. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR2es7Alfe9i1n33F6FNyTjyh5Oew54PKKRYbbV1GR1vkHYk05lly2baLZc
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