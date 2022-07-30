"Движение невозможно": ВСУ "закрыли" для оккупантов железнодорожный мост в Херсоне - подробности (ФОТО)

Обстановка на юге Украины непростая, но контролируемая. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

"Враг продолжает ведение боевых действий имеющимися силами на занятых рубежах обороны", — ОК "Юг".

Украинские воины обнаружили подготовку противника к проведению контратаки в направлении Брускинско – Белогорка, нашими силами нанесено огневое поражение. В результате враг отказался от выполнения задания.

"Четырьмя парами вертолетов атаковано скопление вражеской силы и техники в Снегиревском и Бериславском районах. Опорный пункт и укрепленные подземные укрытия вражеских подразделений поражены на Херсонщине и Николаевщине соответственно", — ОК "Юг".

Также украинские ракетно-артиллерийские подразделения поразили пункт управления батальонной тактической группы 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов в Брускинском.

"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", — ОК Юг".

Фото: СтратКом ВСУ — Telegram

За прошедшие сутки наши воины на Юге Украины уничтожили 105 оккупантов, семь танков, две САУ, гаубицу, самоходную минометную установку и два полевых склада боеприпасов.

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