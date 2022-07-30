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"Движение невозможно": ВСУ "закрыли" для оккупантов железнодорожный мост в Херсоне - подробности (ФОТО)

За прошедшие сутки на юге Украины ВСУ уничтожили более ста оккупантов

сегодня, 15:06
Автор:

Денис
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Обстановка на юге Украины непростая, но контролируемая. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

"Движение невозможно": ВСУ "закрыли" для оккупантов железнодорожный мост в Херсоне - подробности (ФОТО)

ВСУ

"Враг продолжает ведение боевых действий имеющимися силами на занятых рубежах обороны", — ОК "Юг". 

Украинские воины обнаружили подготовку противника к проведению контратаки в направлении Брускинско – Белогорка, нашими силами нанесено огневое поражение. В результате враг отказался от выполнения задания.

"Четырьмя парами вертолетов атаковано скопление вражеской силы и техники в Снегиревском и Бериславском районах. Опорный пункт и укрепленные подземные укрытия вражеских подразделений поражены на Херсонщине и Николаевщине соответственно", — ОК "Юг". 

Также украинские ракетно-артиллерийские подразделения поразили пункт управления батальонной тактической группы 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов в Брускинском.

"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", — ОК Юг". 

”Движение невозможно”: ВСУ ”закрыли” для оккупантов железнодорожный мост в Херсоне - подробности (ФОТО) - фото 2

Фото: СтратКом ВСУ — Telegram

За прошедшие сутки наши воины на Юге Украины уничтожили 105 оккупантов, семь танков, две САУ, гаубицу, самоходную минометную установку и два полевых склада боеприпасов. 

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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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