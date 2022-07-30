Как мужчины призывного возраста выезжали за границу: СБУ раскрыла схему (ФОТО)

Киевлянин организовал схему, с помощью которой за деньги помогал мужчинам призывного возраста пересечь границу в военное время. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ. Фото из открытых источников

По информации источника, всего к мужчине обратилось около 20 украинских призывников. Как установило следствие, "бизнесмен" предоставлял своим "клиентам" полный пакет поддельных документов, в том числе и подтверждающими письмами об обучении в зарубежных вузах. За свою "услугу" киевлянин брал 3,5 тысяч долларов и одного человека.





Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали факт получения задатка – $1500. После этого правоохранители задержали злоумышленника в момент, когда он передавал своему "клиенту" полный пакет липовых документов. Мужчине сообщено о подозрении.

Личности всех "клиентов" задержанного, которые уже успели пересечь границу, были установлены. В отношении их будет отдельно принято решение соответствующими правоохранительными органами.









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