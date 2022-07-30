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Как мужчины призывного возраста выезжали за границу: СБУ раскрыла схему (ФОТО)

Призывникам за деньги готовили полный пакет поддельных документов, в том числе и подтверждающие письма об обучении в зарубежных вузах

сегодня, 15:09
Автор:

Анастасия
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Киевлянин организовал схему, с помощью которой за деньги помогал мужчинам призывного возраста пересечь границу в военное время. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как мужчины призывного возраста выезжали за границу: СБУ раскрыла схему (ФОТО)

СБУ. Фото из открытых источников

По информации источника, всего к мужчине обратилось около 20 украинских призывников. Как установило следствие, "бизнесмен" предоставлял своим "клиентам" полный пакет поддельных документов, в том числе и подтверждающими письмами об обучении в зарубежных вузах. За свою "услугу" киевлянин брал 3,5 тысяч долларов и одного человека. 

Как мужчины призывного возраста выезжали за границу: СБУ раскрыла схему (ФОТО) - фото 2

Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали факт получения задатка – $1500. После этого правоохранители задержали злоумышленника в момент, когда он передавал своему "клиенту" полный пакет липовых документов. Мужчине сообщено о подозрении. 

Личности всех "клиентов" задержанного, которые уже успели пересечь границу, были установлены. В отношении их будет отдельно принято решение соответствующими правоохранительными органами.

Как мужчины призывного возраста выезжали за границу: СБУ раскрыла схему (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, сколько оккупантов и вражеской техники уничтожили ВСУ за время войны. Отмечается, что только за последние сутки украинские воины ликвидировали 170 военных РФ. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Также портал "Комментарии" писал о том, что посольство РФ в Великобритании призвало казнить пленных "азовцев". По их словам, бойцы "Азова" заслуживают унизительной смерти. На жестокое заявление россиян глава ОП Андрей Ермак отметил в своем Telegram-канале, что рф — это страна-террорист, а рассуждать о том, что люди заслуживают казни людей через повешение в 21 веке могут только дикари.



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Источник: https://t.me/SBUkr/4724
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Обсуждения

Партия 5.10

сегодня, 14:46

Правдоруб, 100% вы абсолютно правы ! Путлер им виноват, а сами тем временем устроили внутри Украины настоящий фашизм и дескриминацию, и надеются, что после этого хоть кто-то будет защищать это ворье ? По сути воюют две нищие, воровские, фашистские страны, с одним лишь отличием - ктопервым начал, а так в остальном - обое рябое, сплошной геноцид и фашизм с обоих сторон. Всех этих СБУшников на фронт и до полной победы, а то раздухарились в тылу как гестаповцы !

Правдоруб

сегодня, 14:09

Правильно и делали что выезжали!!! Твари устроили геноцид Украинского народа!!! Призовете меня Я БУДУ УБИВАТЬ ВАС ВСЕХ СКОЛЬКО СМОГУ!!! МНЕ ПЛЕВАТЬ НА ПУТИНА И НА ЗЕЛЕНСКОГО!!! вы все биомусор!!! СЛАВА УКРАИНЕ И НАРОДУ УКРАИНЕ!!!


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