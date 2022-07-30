Как мужчины призывного возраста выезжали за границу: СБУ раскрыла схему (ФОТО)

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Анастасия
Киевлянин организовал схему, с помощью которой за деньги помогал мужчинам призывного возраста пересечь границу в военное время. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
СБУ. Фото из открытых источников
По информации источника, всего к мужчине обратилось около 20 украинских призывников. Как установило следствие, "бизнесмен" предоставлял своим "клиентам" полный пакет поддельных документов, в том числе и подтверждающими письмами об обучении в зарубежных вузах. За свою "услугу" киевлянин брал 3,5 тысяч долларов и одного человека.
Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали факт получения задатка – $1500. После этого правоохранители задержали злоумышленника в момент, когда он передавал своему "клиенту" полный пакет липовых документов. Мужчине сообщено о подозрении.
Личности всех "клиентов" задержанного, которые уже успели пересечь границу, были установлены. В отношении их будет отдельно принято решение соответствующими правоохранительными органами.
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Обсуждения
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Партия 5.10
сегодня, 14:46
Правдоруб, 100% вы абсолютно правы ! Путлер им виноват, а сами тем временем устроили внутри Украины настоящий фашизм и дескриминацию, и надеются, что после этого хоть кто-то будет защищать это ворье ? По сути воюют две нищие, воровские, фашистские страны, с одним лишь отличием - ктопервым начал, а так в остальном - обое рябое, сплошной геноцид и фашизм с обоих сторон. Всех этих СБУшников на фронт и до полной победы, а то раздухарились в тылу как гестаповцы !
Правдоруб
сегодня, 14:09
Правильно и делали что выезжали!!! Твари устроили геноцид Украинского народа!!! Призовете меня Я БУДУ УБИВАТЬ ВАС ВСЕХ СКОЛЬКО СМОГУ!!! МНЕ ПЛЕВАТЬ НА ПУТИНА И НА ЗЕЛЕНСКОГО!!! вы все биомусор!!! СЛАВА УКРАИНЕ И НАРОДУ УКРАИНЕ!!!