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Сколько оккупантов и вражеской техники уничтожили ВСУ за время войны: данные Генштаба

За последние сутки украинским воинам удалось уничтожить 170 российских оккупантов

сегодня, 12:40
Автор:

Анастасия
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Сегодня начался 157 день войны, которую рф развязала против Украины. Ежедневно ВСУ уничтожают военную технику врага, а также ликвидируют оккупантов на разных направлениях. На официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook сообщили об общих потерях противника с 24 февраля по 30 июля. 

Сколько оккупантов и вражеской техники уничтожили ВСУ за время войны: данные Генштаба

Война в Украине. Фото - из открытых источников

По информации источника, за последние сутки украинским воинам удалось уничтожить 170 российских оккупантов. Стоит отметить, что потери врага среди личного состава уже перевалили за 40 500 человек. Также ВСУ уничтожили 10 танков за сутки, 8 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, 19 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 1 единицу спецтехники. 

Потери врага по состоянию на 30 июля:

• личного состава -  40 670 (+170 за последние сутки);

• танков ‒ 1759 ед. (+10 за последние сутки);

• боевых бронированных машин ‒ 3995 (+8 за последние сутки);

• артиллерийских систем – 906 (+6 за последнеи сутки);

• РСЗО — 258;

• средства ПВО — 117;

• самолетов — 222;

• вертолетов – 190;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 733 (+2 за последние сутки);

• крылатые ракеты – 174;

• корабли/катера — 15;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2889 (+19 за последние сутки);

• специальная техника – ​​78 (+1 за последние сутки).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в ночь на 30 июля во временно оккупированном городе Энергодар прогремели взрывы. Как оказалось, украинские военные устроили оккупантам неожиданный "сюрприз". Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что по мнению советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, война, вероятнее всего, не закончится до донца 2022 года. Это означает, что украинцев впереди ожидает крайне тяжелая зима. Он также рассказал, как к ней лучше подготовиться. 




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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