Ночные взрывы в Энергодаре: что известно (ВИДЕО)

Пожар. Фото из открытых источников

В ночь на 30 июня ВСУ устроили российских оккупантам в Энергодаре неожиданный "сюрприз". Об этом сообщает Центр Стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Ночью в социальных сетях стала появляться информация о взрывах в центре временно оккупированного города Энергодар. Вскоре на канале "СтратКом ВСУ" в соцсети рассказали, что украинские воины нанесли удар по отелю, в котором расположились оккупанты.

В Энергодаре "почему-то" бавовна в отеле, куда заселились орки. Из-за хаотической и панической стрельбы, визг раненых и полудохлых орков смешался с детонацией "одеял и подушек", которые эти умственно отсталые притащили с собой. Весь город слышит вонь "шкварок". Это мы еще не начинали.

Также в Telegram-канале "СтратКом ВСУ" было опубликовано видео с места происшествия.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем новом видео рассказал, что война, вероятнее всего, не завершится до конца 2022 года. Это означает, что украинцев ожидает тяжелая зима в условиях войны. Геращенко рассказал, как стоит к ней подготовиться.

Также новостной портал "Комментарии" информировал читателей о том, что ВСУ освободили одно из сел на Донецком направлении. Украинская армия не только сдерживает вражеское наступление, но и переходит в контрнаступление. Стоит отметить, что россияне не оставляют попыток подойти ближе к Северску, Бахмуту и дальше отправиться на Славянск. Так, оккупанты установили свой контроль над селом Стряповка под Соледаром, а до этого оккупировали поселок Новолуганское возле Светлодарска.

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