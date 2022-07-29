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ВСУ освободили одно из сел на Донецком направлении (ВИДЕО)

Украинская армия не только сдерживает вражеское наступление, но и переходит в контрнаступление

сегодня, 18:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники не только эффективно обороняются, останавливая массированное наступление россиян на Донбассе, но и перехотят в атаку. Так ВСУ освободили от российских оккупантов одно из сел в Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

ВСУ освободили одно из сел на Донецком направлении (ВИДЕО)

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В сообщении говорится, что недавно совместными усилиями с 24-м отдельным штурмовым батальоном "Айдар" освобожден и окончательно зачищен от врага один из населенных пунктов на Донецком направлении.

"Сейчас село больше похоже на призрак: "мертвая" военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что россияне не оставляют попыток подойти ближе к Северску, Бахмуту и дальше отправиться на Славянск. Вчера стало известно, что оккупанты установили свой контроль над селом Стряповка под Соледаром, а до этого оккупировали поселок Новолуганское возле Светлодарска.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне заявили о гибели 53 украинских пленных, в украинской разведке и Генштабе ВСУ рассказали, кто стрелял.

Также издание "Комментарии" сообщало — во время своего обращения к украинцам Владимир Зеленский заявил, что ни одна страна в мире не вкладывается в терроризм больше, чем Россия, и это требует юридической реакции. Так он отреагировал на то, что сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Украине, Чечне, Грузии и Сирии. Что это значит? К чему может привести? Наше издание с этими вопросами обратилось к экспертам.





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Источник: https://www.facebook.com/53brigade/videos/1430260014125656/
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