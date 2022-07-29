ВСУ освободили одно из сел на Донецком направлении (ВИДЕО)

Украинские защитники не только эффективно обороняются, останавливая массированное наступление россиян на Донбассе, но и перехотят в атаку. Так ВСУ освободили от российских оккупантов одно из сел в Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В сообщении говорится, что недавно совместными усилиями с 24-м отдельным штурмовым батальоном "Айдар" освобожден и окончательно зачищен от врага один из населенных пунктов на Донецком направлении.

"Сейчас село больше похоже на призрак: "мертвая" военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что россияне не оставляют попыток подойти ближе к Северску, Бахмуту и дальше отправиться на Славянск. Вчера стало известно, что оккупанты установили свой контроль над селом Стряповка под Соледаром, а до этого оккупировали поселок Новолуганское возле Светлодарска.

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