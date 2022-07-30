"Скорее всего, война не закончится в этом году", - Геращенко

Украинцев впереди ожидает крайне тяжелая зима. Нельзя исключать, что именно в этот период российские оккупанты будут бить по энергетической инфраструктуре Украины. Такое мнение высказал советник министра внутренних дела Украины Антон Геращенко в видео в своём Telegram-канале.

Война в Украине. Фото - из открытых источников

По его словам, с большой вероятностью война не закончится до конца текущего года, а зимний период в условиях войны станет для украинцев тяжелым. Геращенко призывает запасаться топливом и генераторами, поскольку как только наступит холод, оккупанты будут делать всё возможное, чтобы лишить украинцев тепла в домах.

"Никаких сомнений, что путин будет побежден, быть не должно. Да, на это потребуется время. Скорее всего, война не закончится в этом году, нужно готовиться к тяжелой зиме – запасаться топливом, генераторами. Я не исключаю, что в разгар зимы путин отдаст приказ наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы отключить электричество, чтобы украинцы замерзали", — отметил Геращенко.

Также советник министра внутренних дел добавил, что у украинцев есть время к этому подготовиться и то, ведь с очень большой вероятностью Украину этой зимой ожидает именно такой сценарий. Кроме того Геращенко считает, что Нужно быть готовыми, в том числе, к эскалации конфликта со стороны путина.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, почему так важно выиграть битву за Африку – в чем такой интерес Украины и РФ. Россия старается не допустить, чтобы страны Африки изменили свое отношение к Москве в связи с войной в Украине.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что бойцы ВСУ решительно подавили вражеские штурмы на востоке Украины. Оккупанты совершали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из артиллерии и танков в районах нескольких населенных пунктов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!