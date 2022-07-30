logo

BTC/USD

23909.51

ETH/USD

1714.50

LTC/USD

62.14

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Скорее всего, война не закончится в этом году", - Геращенко
commentss НОВОСТИ Все новости

"Скорее всего, война не закончится в этом году", - Геращенко

Геращенко призывает людей запасаться топливом и генераторами на зиму

сегодня, 08:45
Автор:

Анастасия
Поделитесь публикацией:

Украинцев впереди ожидает крайне тяжелая зима. Нельзя исключать, что именно в этот период российские оккупанты будут бить по энергетической инфраструктуре Украины. Такое мнение высказал советник министра внутренних дела Украины Антон Геращенко в видео в своём Telegram-канале. 

"Скорее всего, война не закончится в этом году", - Геращенко

Война в Украине. Фото - из открытых источников

По его словам, с большой вероятностью война не закончится до конца текущего года, а зимний период в условиях войны станет для украинцев тяжелым. Геращенко призывает запасаться топливом и генераторами, поскольку как только наступит холод, оккупанты будут делать всё возможное, чтобы лишить украинцев тепла в домах. 

"Никаких сомнений, что путин будет побежден, быть не должно. Да, на это потребуется время. Скорее всего, война не закончится в этом году, нужно готовиться к тяжелой зиме – запасаться топливом, генераторами. Я не исключаю, что в разгар зимы путин отдаст приказ наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы отключить электричество, чтобы украинцы замерзали", — отметил Геращенко. 

Также советник министра внутренних дел добавил, что у украинцев есть время к этому подготовиться и то, ведь с очень большой вероятностью Украину этой зимой ожидает именно такой сценарий. Кроме того Геращенко считает, что Нужно быть готовыми, в том числе, к эскалации конфликта со стороны путина.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, почему так важно выиграть битву за Африку – в чем такой интерес Украины и РФ. Россия старается не допустить, чтобы страны Африки изменили свое отношение к Москве в связи с войной в Украине.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что бойцы ВСУ решительно подавили вражеские штурмы на востоке УкраиныОккупанты совершали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из артиллерии и танков в районах нескольких населенных пунктов.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/34491
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!