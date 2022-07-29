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Бойцы ВСУ решительно подавили вражеские штурмы на востоке Украины: подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 18:31
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Бахмутском и Авдеевском направлениях по состоянию на вечер 29 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Бойцы ВСУ решительно подавили вражеские штурмы на востоке Украины: подробности

ВСУ

Как информирует Генштаб ВСУ, на Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Шумы, Кодема, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Майское, Зайцево, Вершина и другие. Нанес авиаудары неподалеку от Покровского, Новолуганского, Соледара и Веселой Долины.

"Оккупанты снова пытались штурмовать в районах Соледара, Вершины и Семигорья. И снова безуспешно — понесли потери и отошли", — Генштаб ВСУ.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Павловка, Авдеевка, Веселое, Угледар, Водяное, Большая Новоселка, Пески, Новокалиново, Красногоровка, Шевченко и другие.

"Все наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков наши воины решительно подавили", — Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что здание с украинскими пленными в Еленовке могло быть подорвано изнутри: Арестович рассказал версию убийства. Видео с колонии в Еленовке проанализировали специалисты-пиротехники. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что на Западе прогнозируют перелом в войне в пользу Украины: какие шансы на это – чего ждать на фронте. Усталость россиян и увеличение поставок новейшего западного вооружения могут помочь ВСУ деоккупировать украинские территории. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Политический эксперт рассказал, что могло стать реальной причиной увольнения главы СБУ Баканова. Баканова могли снять, чтобы он не успел обнародовать "находки" в офисе компании "Инвестохилз Веста" — СМИ. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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