Здание с украинскими пленными в Еленовке могло быть подорвано изнутри: Арестович рассказал версию убийства

Здание исправительной колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, могли подорвать изнутри. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в своем официальном Telegram-канале.

Алексей Арестович (Фото УНИАН)

Арестович сообщил, что видео с места событий в Еленовке проанализировали специалисты-пиротехники.

"Говорят, что картина больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела", — Арестович.

По словам Арестовича, одним из главных признаков этого является то, что люди в здании не разбросаны как от взрыва, а похоже, что обгорели тела людей, которые уже были мертвы на момент начала пожара.

"Предварительно, это не столько (или не только) обстрел, сколько — похоже на попытку убрать следы преступления после событий, происшедших в здании", — Арестович.





Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что теперь скрыть не получится: СБУ обнародовала аудиоперехват перед взрывом в колонии Еленовки. Теперь российской пропаганде сложно будет оспорить циничное преступление оккупантов.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что РФ еще ближе к признанию государством-спонсором терроризма: что это значит – к чему может привести. Практика признания стран "спонсорами терроризма" в США существует более полувека, теперь к компании стран-изгоев может присоединиться и Россия.

Также "Комментарии" информировали о том, что политический эксперт рассказал, что могло стать реальной причиной увольнения главы СБУ Баканова. Баканова могли снять, чтобы он не успел обнародовать "находки" в офисе компании "Инвестохилз Веста" — СМИ.

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