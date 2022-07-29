Теперь скрыть не получится: СБУ обнародовала аудиоперехват перед взрывом в колонии Еленовки



















Украинские спецслужбы перехватили телефонные разговоры, в которых российские захватчики подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных. Как передает портал "Комментарии", аудиозапись появилась на официальных ресурсах СБУ.

Взрывы в Еленовке. Фото: из открытых источников

В официальном сообщении говорится, что Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии. Таким образом, даже боевики квазиобразования "ДНР" не верят в ложь российских пропагандистов о том, что "обстрел" исправительного учреждения в Еленовке осуществили украинские защитники.

Также отмечает, что таких аудиоперехватов в распоряжении СБУ несколько – все они будут приобщены в качестве доказательств соответствующего уголовного производства. Украинская спецслужба уже открыла его по 438 статье Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Как отмечает СБУ, судя по разговорам боевиков, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. В частности, ни один из очевидцев не слышал, как в исправительное учреждение подлетает какая-либо ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе.

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