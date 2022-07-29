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Убийство украинских пленных: Билецкий объявил "охоту" на всех причастных к преступлению

Билецкий подтвердил гибель части пленных азовцев

сегодня, 16:06
Автор:

Денис
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Этой ночью оккупанты обстреляли колонию, где находились украинские военные. Об этом пишет первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий в своем Telegram-канале. 

Убийство украинских пленных: Билецкий объявил "охоту" на всех причастных к преступлению

Андрей Билецкий Фото: Апостроф

"Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии. Бойцы полка были переведены в отдельное здание", — пишет Билецкий. 

Андрей Билецкий рассказал, что в настоящее время идет сбор информации о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления.

"Я, от имени Азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы", — Билецкий. 

Убийство украинских пленных: Билецкий объявил ”охоту” на всех причастных к преступлению - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что оккупанты попали в жилые дома в Краматорске: есть жертвы и раненые (ФОТО). В результате обстрелов повреждены около 20 домов. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что россияне заявили о гибели 53 украинских пленных, в украинской разведке рассказали, кто стрелял. По району Еленовки ВСУ ракетные и артиллерийские удары не наносили. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что президент Молдовы рассказала, к кому обратится, если Россия начнет войну против ее страны. В случае нападения России на Молдову может начаться конфликт с привлечением страны НАТО. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что тарифы на тепло заморожены: о чем говорит такое решение – почему это важно. Кабмин не планирует менять коммунальные тарифы до конца грядущего отопительного сезона. При этом там констатируют: зима 2022/2023 станет для Украины сложной. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 



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Источник: https://t.me/BiletskyAndriy/4908
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