Убийство украинских пленных: Билецкий объявил "охоту" на всех причастных к преступлению

Этой ночью оккупанты обстреляли колонию, где находились украинские военные. Об этом пишет первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий в своем Telegram-канале.

Андрей Билецкий Фото: Апостроф

"Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии. Бойцы полка были переведены в отдельное здание", — пишет Билецкий.

Андрей Билецкий рассказал, что в настоящее время идет сбор информации о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления.

"Я, от имени Азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы", — Билецкий.





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