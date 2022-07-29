Оккупанты попали в жилые дома в Краматорске: есть жертвы и раненые (ФОТО)

В Краматорске в результате вражеского обстрела разрушен жилой дом, пока что подтверждена информация об одном погибшем и пятерых раненых, но спасатели еще не всех людей извлекли из-под завалов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Краматорск. Фото: ГСЧС

"Сегодня в результате обстрела города был полностью разрушен и загорелся жилой дом и несколько легковушек. Ранены пятеро, из которых один спасатель. Одного погибшего спасатели достали из-под завала", — говорится в сообщении.

Всего вследствие огня со стороны российских захватчиков было повреждено около 20 домов. Оккупанты прекрасно знали, что наносят удары по жилому сектору, где нет военных объектов или военных ВСУ.

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