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Оккупанты попали в жилые дома в Краматорске: есть жертвы и раненые (ФОТО)

В результате обстрелов повреждены около 20 домов

сегодня, 15:57
Автор:

Кравцев Сергей
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В Краматорске в результате вражеского обстрела разрушен жилой дом, пока что подтверждена информация об одном погибшем и пятерых раненых, но спасатели еще не всех людей извлекли из-под завалов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Оккупанты попали в жилые дома в Краматорске: есть жертвы и раненые (ФОТО)

Краматорск. Фото: ГСЧС

"Сегодня в результате обстрела города был полностью разрушен и загорелся жилой дом и несколько легковушек. Ранены пятеро, из которых один спасатель. Одного погибшего спасатели достали из-под завала", — говорится в сообщении.

Всего вследствие огня со стороны российских захватчиков было повреждено около 20 домов. Оккупанты прекрасно знали, что наносят удары по жилому сектору, где нет военных объектов или военных ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские пропагандистские СМИ 29 июля принялись распространять информацию об обстреле по колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные. Россияне заявили о гибели 53 украинских пленных, в украинской разведке рассказали, кто стрелял.

Также издание "Комментарии" сообщало – власти Молдовы готовы просить помощи у соседней Румынии, если военные конфликт из Украины перебросится и на территорию Молдовы. В таком случае после ухудшений отношений с Москвой Молдова будет просить военной помощи у страны НАТО. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Комментарии" сообщали ранее - РФ еще ближе к признанию государством-спонсором терроризма: что это значит – к чему может привести.
Оккупанты попали в жилые дома в Краматорске: есть жертвы и раненые (ФОТО) - фото 2
Оккупанты попали в жилые дома в Краматорске: есть жертвы и раненые (ФОТО) - фото 3
Оккупанты попали в жилые дома в Краматорске: есть жертвы и раненые (ФОТО) - фото 4



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Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA
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