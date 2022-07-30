Посольство РФ в Великобритании призвало казнить пленных "азовцев": как отреагировали в ОП

Украинские воины на "Азовстали". Фото - "Азов"

Посольство России в Великобритании заявило, что пленных бойцов полка "Азов" нужно казнить путем повешения, поскольку они "ненастоящие солдаты". Такое заявление было опубликовано на официальной странице посольства в Twitter.

29 июля был нанесен удар по колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, в том числе бойцы "Азова". Вскоре в своих сообщениях российские пропагандисты начали рассказывать, что "ВСУ прицельно били по баракам, где содержатся пленные украинские военные", следовательно, отмечают россияне – люди погибли от удара со стороны ВСУ.

Спустя некоторое время на официальной странице посольства РФ в Великобритании в Twitter появился следующий пост:

"Боевики "Азова" заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение, потому что они ненастоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти".

Twitter пометил этот пост, как нарушающий правила в отношении разжигания ненависти. Однако доступ к нему не закрыт.

В Офисе президента отреагировали на пост посольства РФ в Великобритании. Глава ОП Андрей Ермак отметил в своем Telegram-канале, что рф — это страна-террорист, а рассуждать о том, что люди заслуживают казни людей через повешение в 21 веке могут только дикари.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем новом видео рассказал, что война, вероятнее всего, не завершится до конца 2022 года. Это означает, что украинцев ожидает тяжелая зима в условиях войны. Геращенко рассказал, как стоит к ней подготовиться.

Также новостной портал "Комментарии" информировал читателей о том, что ВСУ освободили одно из сел на Донецком направлении. Украинская армия не только сдерживает вражеское наступление, но и переходит в контрнаступление. Стоит отметить, что россияне не оставляют попыток подойти ближе к Северску, Бахмуту и дальше отправиться на Славянск. Так, оккупанты установили свой контроль над селом Стряповка под Соледаром, а до этого оккупировали поселок Новолуганское возле Светлодарска.

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