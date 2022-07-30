Россия переходит к третьей фазе войны - как с этим может быть связан теракт в Еленовке



















Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил, что обстрел колонии во временно оккупированной Еленовке на Донетчине (29 июля российские войска намеренно это сделали, убив более 50 и ранив свыше 100 украинских военнопленных) это начало третьей фазы войны. Как понимать данное высказывание? Действительно ли мы вступаем в некую третью фазу противостояния? Чего ожидать далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Взрыв в Еленовке. Фото: из открытых источников

Такими бесчеловечными действиями, как обстрел Еленовки, оккупанты пытаются добиться двух целей

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак не согласен с тезисом Алексея Арестовича в контексте фазовости войны.

"Умышленное и целенаправленное убийство наших военных в Еленовке не является фазой войны. В российской пропаганде полк "Азов" – это квинтэссенция зла и фашизма в их извращенном понимании. И они пытаются уничтожить его любыми доступными способами. С самого первого дня пленения защитников Мариуполя (бойцов полка "Азов", пограничников, сотрудников Нацполиции) было понято, что далеко не всех пустят на обмен. Слишком сильно их ненавидят в руководстве РФ", – подчеркивает Иван Ступак.

По его мнению, изначально, для защитников Мариуполя готовили сценарий, по которому инсценированный суд в так называемой "ДНР" должен был признать их виновными во всех самых страшных грехах. Часть – приговорить к высшей мере наказания, а остальных к отбыванию длительных тюремных сроков. Таким образом, отмечает Иван Ступак, оккупационные "власти" псевдореспублики изначально хотели придать этой расправе видимость хоть какой-то законности.

Но последние крупные неудачи на фронтах и активные поставки европейского вооружения кардинально изменили планы россиян, считает эксперт.

На данный момент, поясняет он, оккупанты пытаются такими бесчеловечными действиями добиться двух целей:

1. Запугать наших военных, гражданских и политиков с целью вынудить прекратить оказание сопротивления и заставить капитулировать на российских условиях.

2. Спровоцировать ответные расправы со стороны украинских военных в отношении российских военнопленных. В дальнейшем, такие "зверства" наших военных российская пропаганда будет активно распространять в ЕС и США для придания силы разнообразным пророссийским правозащитным и пацифистским движениям – с целью остановить поставки Украине вооружения и оказания финансовой помощи, предполагает Иван Ступак.

Очевидно, первоначальная задача выхода на административные границы Донецкой области, будет отложена

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович поясняет:

"Алексей Арестович говорил о начале различных фаз войны с России в контексте трагедий в Буче и Еленовке, отмечая эти события как некий водораздел. Я бы не привязывался к этим фактам, а говорил скорее о смене фаз с точки зрения изменения в характере военных действий".

А сейчас, продолжает эксперт, мы видим, что Россия хотела бы удержать захваченные территории на юге и предотвратить украинское контрнаступление в Херсонской и Запорожской области.

"Для этого оккупанты, не имея свободных резервов, перебрасывают на юг войска, в том числе, с Донецкого направления. Очевидно, первоначальная задача выхода на административные границы Донецкой области, в связи с этим, будет отложена, а на первый план выйдет удержание захваченного на юге. Это и можно назвать переходом к новой фазе войны", – констатирует Денис Попович.

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