Россия переходит к третьей фазе войны - как с этим может быть связан теракт в Еленовке

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Кравцев Сергей
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил, что обстрел колонии во временно оккупированной Еленовке на Донетчине (29 июля российские войска намеренно это сделали, убив более 50 и ранив свыше 100 украинских военнопленных) это начало третьей фазы войны. Как понимать данное высказывание? Действительно ли мы вступаем в некую третью фазу противостояния? Чего ожидать далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Взрыв в Еленовке. Фото: из открытых источников
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак не согласен с тезисом Алексея Арестовича в контексте фазовости войны.
По его мнению, изначально, для защитников Мариуполя готовили сценарий, по которому инсценированный суд в так называемой "ДНР" должен был признать их виновными во всех самых страшных грехах. Часть – приговорить к высшей мере наказания, а остальных к отбыванию длительных тюремных сроков. Таким образом, отмечает Иван Ступак, оккупационные "власти" псевдореспублики изначально хотели придать этой расправе видимость хоть какой-то законности.
Но последние крупные неудачи на фронтах и активные поставки европейского вооружения кардинально изменили планы россиян, считает эксперт.
На данный момент, поясняет он, оккупанты пытаются такими бесчеловечными действиями добиться двух целей:
1. Запугать наших военных, гражданских и политиков с целью вынудить прекратить оказание сопротивления и заставить капитулировать на российских условиях.
2. Спровоцировать ответные расправы со стороны украинских военных в отношении российских военнопленных. В дальнейшем, такие "зверства" наших военных российская пропаганда будет активно распространять в ЕС и США для придания силы разнообразным пророссийским правозащитным и пацифистским движениям – с целью остановить поставки Украине вооружения и оказания финансовой помощи, предполагает Иван Ступак.
Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович поясняет:
А сейчас, продолжает эксперт, мы видим, что Россия хотела бы удержать захваченные территории на юге и предотвратить украинское контрнаступление в Херсонской и Запорожской области.
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