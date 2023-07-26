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В огневом мешке: под Бахмутом ВСУ уничтожили военную элиту РФ

В данный момент одни из самых жарких боев происходят за высоты в районе Клещеевки, с помощью которых ВСУ сможет контролировать Бахмут

сегодня, 17:35
Автор:
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Константин Куликов
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Во время боя в окрестностях Клещеевки бойцы бригады "Лють" и 80 десантно-штурмовой бригады уничтожили вражеское БМП и 12 российских десантников, которые выдвинулись из Андреевки. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на украинского журналиста Юрия Бутусова.

В огневом мешке: под Бахмутом ВСУ уничтожили военную элиту РФ

Начало атаки: российский десант попадал с брони

Штурмовая группа ВДВ РФ двигалась для подкрепления рашистам, но попала в засаду и была уничтожена.


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Юрий Бутусов также цитирует "российских военкоров", которые признают неудачу рашистов:

"Сейчас стали писать о неудачах в районе Клещеевки. Там все очень жестоко. Каждый день тяжелые бои. Как вышло, что парни попали в огневую засаду? Чаще всего это происходит из-за недостатка разведки и разведсредств. У противника же с разведсредствами и свободой перемещения все настолько хорошо, что ему удалось без помех записать весь бой", — негодуют рашисты.

Напомним, что заместитель министра обороны Анна Маляр заявляет об успешном наступлении ВСУ в районе Бахмута. В частности, "жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка".

– Враг цепляется за каждый метр занятой земли, оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, вместе с тем несет значительные потери, – отмечают в министерстве обороны Украины. 

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