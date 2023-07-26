"Вагнеровцы" массово возвращаются из Беларуси в РФ: в чем причина

Наемники ЧВК "Вагнер" массово возвращаются из Беларуси в РФ, поскольку в отпуска распустили каждую вторую бригаду ЧВК. В лагере остались только самые опытные наемники, — те, которые будут заниматься военной подготовкой на белорусских полигонах и отправятся в Африку и Сирию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Можем объяснить" в Telegram.

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

Отмечается, что несмотря на длительное отсутствие дома многие из "отпускников" домой не доезжают, а прямо на вокзалах употребляют алкоголь, пристают к прохожим.

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"…С начала этой недели в чатах (Ред. – родственников членов ЧВК "Вагнер") обсуждают покупку билетов в Россию и детали возвращения", — отмечается на канале.

Кроме того, подчеркивается, что в Беларуси режим Лукашенко гостеприимно принимает наемников Пригожина. Те практически ни в чем не нуждаются. Оставшиеся наемники живут в очень хороших условиях. В чатах иронизируют, что боевики "Вагнера" уже съели тушенки больше, чем за всю жизнь.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Беларусь прибыла уже 9-я колонна ЧВК "Вагнер", наемники которой перемещаются туда после договорняка между Пригожиным и Путиным по итогам июньского мятежа вагнеровцев. Об этом сообщает телеграмм-канал Беларускі Гаюн. Сам Пригожин выступил перед своими наемниками в Беларуси. Рассказывал о позоре, который регулярная армия РФ переживает на фронте в Украине, заявил о нежелании участвовать в этом, анонсировал отлет части вагнеровцев в Африку, а также перенаправление части на обучение белорусской армии. В свою очередь, ВСУ укрепляют украино-белорусскую границу, готовясь к возможным провокациям вагнеровцев. Что можно на данный момент, спустя почти месяц после бунта, сказать о ситуации с пригожинской ЧВК? Кому и какие риски сейчас несут вагнеровцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Арестович рассказал, действительно ли вагнеровцы собрались на "экскурсию" в Польшу.



