Россия обвинила Чехию в русофобии: МИД Чехии резко отреагировало на скандальні заяви

Министерство иностранных дел России заявило о "хронических проблемах" в Чехии и обвинило страну в русофобии и проблемах, связанных с правами человека. На подобные обвинения резко отреагировали в МИД Чехии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление чешского министерства иностранных дел в Twitter.



Глава МИД Чехии Ян Липовский и глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото из открытых источников

МИД РФ подготовил отчет по анализу "ситуации с правами человека в отдельных странах", в том числе и в Чехии. В российском отчете отмечено, что Чехия испытывает "хронические проблемы", а власти страны якобы не намерены их решать, а вместо этого создают разрушительные внешнеполитические действия против России.

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"Последние годы знаменуют продолжение "сползания" Праги, обозначившей проблемы прав человека как один из приоритетов внутренней и внешней политики, к русофобскому курсу", — говорится в заявлении МИД РФ.

Кроме этих характеристик, Россия заявила, что в Чехии зафиксированы расистские идеи, плохая судебная система, недостатки в области равенства прав женщин, домашнее насилие и другие.

На эти заявления отреагировало Министерство иностранных дел Чехии, перечислившее преступные действия, которые совершает Россия в Украине.

"Хронические проблемы Чехии: мы не похищаем детей, не бомбим больницы, не оккупируем соседей. Прочь из Украины", — заявили в МИД Чехии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Чехии предупредил о рисковом сценарии войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о Министерстве иностранных дел России, которое отреагировало на конфискацию Канадой российского крупного грузового самолета, что впоследствии будет передан Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это русофобская политика.