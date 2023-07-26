Россия обвинила Чехию в русофобии: МИД Чехии резко отреагировало на скандальні заяви

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Slava Kot
Министерство иностранных дел России заявило о "хронических проблемах" в Чехии и обвинило страну в русофобии и проблемах, связанных с правами человека. На подобные обвинения резко отреагировали в МИД Чехии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление чешского министерства иностранных дел в Twitter.
Глава МИД Чехии Ян Липовский и глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото из открытых источников
МИД РФ подготовил отчет по анализу "ситуации с правами человека в отдельных странах", в том числе и в Чехии. В российском отчете отмечено, что Чехия испытывает "хронические проблемы", а власти страны якобы не намерены их решать, а вместо этого создают разрушительные внешнеполитические действия против России.
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Кроме этих характеристик, Россия заявила, что в Чехии зафиксированы расистские идеи, плохая судебная система, недостатки в области равенства прав женщин, домашнее насилие и другие.
На эти заявления отреагировало Министерство иностранных дел Чехии, перечислившее преступные действия, которые совершает Россия в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Чехии предупредил о рисковом сценарии войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о Министерстве иностранных дел России, которое отреагировало на конфискацию Канадой российского крупного грузового самолета, что впоследствии будет передан Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это русофобская политика.
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