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Россия начала использовать немецкую тактику Второй мировой войны против Украины

Российский флот прибегает к тактике Германии, применявшейся в период Второй мировой войны.

сегодня, 13:15
Автор:
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Slava Kot
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В сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что Москва серьезно относится к угрозе украинских морских беспилотников, которые уже не раз наносили удар по российским кораблям в Черном море. Чтобы предотвратить это, Россия прибегла к необычной тактике времен Второй мировой войны.

Россия начала использовать немецкую тактику Второй мировой войны против Украины

Российский фрегат "Адмирал Григорович". Фото из открытых источников

Украина ищет способы изгнать агрессора из черноморских вод и провела несколько успешных операций с применением морских дронов. Как следствие, Россия начала придумывать способы защиты своих военных кораблей.


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Аналитики из Naval News изучили спутниковые снимки и заявили об использовании Россией тактики Второй мировой войны.

"Один из двух фрегатов ВМС России типа "Адмирал Григорович" в Черном море получил кардинально новую схему покраски. Спутниковые снимки подтверждают, что нос и корма были окрашены", — заявили военные аналитики.

По словам экспертов, попытка маскировки является ответом на атаки морских беспилотников по российским лодкам. Дроны используют камеры для идентификации целей и такая тактика РФ имела цель дезориентировать операторов беспилотников, которые должны были принять корабль за другую цель.

Россия начала использовать немецкую тактику Второй мировой войны против Украины - фото 2

Подобную тактику использовал германский флот во время Второй мировой войны. Например, ниже можно увидеть корабль KMS Bismarck, где видна закрашенная передняя и задняя часть судна.

Россия начала использовать немецкую тактику Второй мировой войны против Украины - фото 3

Аналитики объясняют, что россияне маскируют фрегаты типа "Адмирал Григорьевич", ведь они ведут ракетные обстрелы Украины с использованием крылатых ракет "Калибр" и являются одними из самых опасных российских кораблей в Черном море.

Ранее портал "Комментарии" писали о разведке Британии, которая рассказала, к чему готовит Россия свой Черноморский флот.

Также "Комментарии" писали, что военный аналитик объяснил, как Россия попала в ловушку Украины.



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Источник: https://www.navalnews.com/naval-news/2023/06/russian-navy-attempts-to-disguise-its-most-powerful-warship-in-black-sea/
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